Affaire Kulik: au premier jour de son procès en appel Willy Bardon semble déterminé à se défendre

Le premier jour du procès en appel de Willy Bardon s'est tenu ce lundi à Douai aux assises du Nord. Un procès dépaysé pour le meurtrier présumé d'Elodie Kulik violée et étranglée en 2002 à Tertry dans l'est de la Somme.

En première instance à Amiens en décembre 2019 Willy Bardon a été condamné à 30 de prison pour l'enlèvement, la séquestration suivis de mort et le viol de la jeune banquière de 24 ans.

Pour ce premier jour d'audience où il ne comparaît pas libre, l'accusé semble déterminé à se défendre. Willy Bardon est apparu amaigri mais combatif. Dans le box des accusés, l'axonais de 46 ans essaye de tout faire pour que les jurés oublient qu'il est en détention pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire. Il semble déterminé à donner une bonne image de lui, à dire qu'il était "une grande gueule" quand la présidente lui demande deux qualité et deux défauts, mais qu'il n'est pas égoïste et toujours prêt à aider les autres. Sensible même quand le deuxième témoin, son ex compagne, la mère de son fils, avec qui il est resté 23 ans, le décrit comme "gentil, généreux, et bon père". Là où ses avocats s'agacent c'est quand les débats veulent qu'une seule image de lui ressorte: celle d'un homme à la grande bouche, flambeur, frimeur, impulsif, irrespectueux des femmes. Ce n'est pas parce que mon client a été infidèle que ça fait de lui un meurtrier semble expliquer un de ses conseils.

Des arguments que la partie civile, dont le père de la victime balaye d'un revers de main à la sortie de l'audience. "C'est un magouilleur qui a trop honte de ce qu'il a fait et qui n'avouera jamais" déclare Jacky Kulik qui a pris soin de mettre à côté de lui le portrait de sa fille en face de Willy Bardon.

La personnalité de l'accusé va continuer d'être étudiée ce mardi avec l'audition de deux experts et de quatre témoins.