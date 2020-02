Affaire Kulik : décision le 11 février sur la demande de remise en liberté de Willy Bardon

La justice examinait ce vendredi la demande de remise en liberté de Willy Bardon condamné en décembre dans l'affaire Elodie Kulik et qui a fait appel du jugement des Assises de la Somme. La décision sera rendue le 11 février.

Amiens, France

La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens examinait ce vendredi la demande de remise en liberté de Willy Bardon condamné à trente ans de prison pour l'enlèvement et la séquestration suivis de mort et le viol d'Elodie Kulik en 2002 à l'est de la Somme. L'Axonais qui nie les faits, a fait appel de sa condamnation. La décision sera rendue le mardi 11 février.