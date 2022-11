Affaire Kulik : la Cour de cassation confirme la condamnation de Willy Bardon

La Cour de cassation confirme ce mercredi la condamnation de Willy Bardon en appel à 30 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d'Elodie Kulik, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002 dans l'est de la Somme.

Ses avocats, Maitres Stephane Daquo, Gabriel Dumenil et Marc Bailly s'étaient pourvus en cassation, dénonçant la décision de la cour d'appel de Douai. Ils estimaient que les droits de la défense n'avaient pas été respectés lors de ce second procès, notamment parce qu'ils avaient réclamé de nouvelles expertises et demandé à ce que certains éléments nouveaux, apparus lors des débats, soient notés au procès verbal. Des demandes refusées par la présidente.

"Je crois que le combat continue"

Les avocats de Willy Bardon ont déjà annoncé qu'ils saisiraient la Cour européenne des droits de l'Homme. "C'est une immense déception par rapport au combat que nous menons pour la défense des intérêts de Willy Bardon", réagit au micro de France Bleu Picardie Maître Stephane Daquo. "Nous pensons profondément qu'il y a eu quelques injustices dans ce dossier et quelques non-respect de la loi. Je crois que le combat continue, en tous les cas, on a décidé à nous battre à ses côtés et nous allons saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour essayer d'avoir gain de cause. On espère pouvoir obtenir une la constatation d'un certain nombre de difficultés et la possibilité d'obtenir un nouveau procès."