Affaire Kulik: la personnalité de Willy Bardon étudiée au deuxième jour de son procès en appel

Au deuxième jour du procès en appel de Willy Bardon aux assises du Nord, sa personnalité a été étudié. Le principal suspect encore en vie dans l’affaire Elodie Kulik, enlevée, violée et étranglée en 2002 dans l’est de la Somme, a été présenté comme "gentil et joyeux" par certains témoins.

La personnalité de Willy Bardon passé au crible ce mardi à Douai. Ses proches le décrivent comme "gentil, et serviable". Ces proches ce sont sa compagne qui était sa maîtresse il y a 11 ans et qui partage maintenant sa vie, deux nièces avec qui il n'a que quelques années d'écart, et un ami d'enfance devenu sapeur pompier à Paris.

Hormis sa compagne qui a toujours été à ses côtés, "même si le quotidien n'est pas toujours facile à vivre", les trois autres témoins ne voyaient plus Willy Bardon au moment de la mort d'Elodie Kulik. Ils font tout de même tous parti d'un comité de soutien crée pour l'accusé. "Ce n'est pas médiatisé on a pas envie de se faire insulter" précise la compagne de Willy Bardon.

Pour l'un des avocats de la défense, Me Stéphane Daquo, ces témoignages l'humanisent

"L'image d'Epinal qu'on peut avoir de Willy Bardon n'est pas forcément la même que lorsqu'on a entendu les témoignages des personnes qui les connaissent vraiment. Contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas cet espèce d'ivrogne au quotidien qui insulte tout le monde, mais c'est quelqu'un qui est capable de donner un coup de main et qui se comporte correctement."

Quand les experts prennent la parole pour évoquer l'enquête de personnalité réalisée en 2013 sur Willy Bardon qui était incarcéré, ils dressent le portrait d'un homme narcissique, qui a du mal à éprouver de l'empathie pour les autres, et qui ne montre pas ses émotions.

Willy Bardon a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle en décembre 2019 par les assises de la Somme pour l'enlèvement, la séquestration suivis de mort et le viol d'Elodie Kulik.

Ce mercredi la journée va être consacrée aux faits, à la découverte du corps d'Elodie Kulik et à l'écoute de l'appel de 26 secondes qu'elle a passé aux pompiers avant de mourir.