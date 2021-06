Affaire Kulik: le procès en appel de Willy Bardon s'ouvre ce lundi à Douai

Le procès en appel de Willy Bardon s'ouvre ce lundi à 14h. Il va durer trois semaines. Willy Bardon est l'un des meurtriers présumés d'Élodie Kulik, violée et étranglée le 11 janvier 2002 à Tertry, dans l'est de la Somme. Jacky Kulik se dit "prêt" pour cette nouvelle épreuve.

Willy Bardon ne comparaîtra pas libre pour son procès en appel devant la cour d'assises du Nord qui va durer jusqu'au 2 juillet. Condamné à 30 ans de réclusion criminelle en décembre 2019 par les assises de la Somme pour l'enlèvement, la séquestration suivis de mort et le viol d'Elodie Kulik, il a été libéré en septembre 2020 dans l'attente de son procès en appel. Mais comme il n'a pas respecté son contrôle judiciaire, il a été incarcéré il y a un mois.

Pour ce procès en appel on repart de zéro. L'Axonais de 47 ans est donc poursuivi pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre. Un proche de Willy Bardon, Grégory Wiart suspecté d'avoir également participé au crime, a été identifié par son ADN en janvier 2012 mais il était mort dans un accident de la route depuis l'affaire.

Pour ce nouveau procès Jacky Kulik, le père de la victime, sait que ça va être un peu plus difficile

"Moi aussi je prends de l'âge, j'ai 71 ans, ça fait presque 20 ans que je me bats, et ça commence à être usant. J'aimerai bien maintenant pouvoir me reposer. J'ai toujours espéré les aveux de Willy Bardon mais je pense qu'il n'y en aura pas parcequ'il est tellement lâche et je pense qu'il doit être honteux de ce qu'il a fait et il n'est pas capable de l'avouer".

Jacky Kulik sait que ce deuxième procès va être éprouvant Copier

Les avocats de la défense, Me Stéphane Daquo, Me Gabriel Duménil et Me Marc Bailly vont contester dès le départ le fait que leur client ne comparaisse pas libre. "A chercher coûte que coûte un coupable, on finit par en fabriquer un" indique l'un des conseils de Willy Bardon qui souhaite qu'il soit entendu et qu'il puisse se défendre. "On ne répare pas une injustice par une autre" martèle la défense.

Lors du procès en première instance, pour lequel il comparaissait libre, Willy Bardon avait nié toute implication. Il avait tenté de se suicider en ingurgitant un pesticide puissant quelques secondes après l'énoncé du verdict. Après cinq jours d’hospitalisation, il avait été incarcéré et avait alors annoncé qu’il faisait appel. Après trois demandes de remise en liberté, il avait pu sortir de prison il y a neuf mois.

En janvier 2002, Élodie Kulik, employée de banque de 24 ans, avait été enlevée, violée, étranglée, puis brûlée à Tertry, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin dans l'Aisne. Avant de mourir, la jeune femme avait appelé les secours, un enregistrement de 26 secondes considéré comme la pièce maîtresse du dossier et sur lequel certains des témoins ont dit reconnaître la voix de Willy Bardon.