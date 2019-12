Affaire Kulik : Willy Bardon incarcéré dans une prison des Hauts-de-France

Amiens, France

Willy Bardon a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire des Hauts-de-France ce mercredi soir indique le procureur de la république d'Amiens à France Bleu Picardie sans en dire plus sur le lieu. L'Axonais était hospitalisé au CHU d'Amiens depuis vendredi et sa tentative de suicide au moment du verdict aux assises de la Somme dans l'affaire Elodie Kulik. Willy Bardon a été condamné à 30 ans de prison pour l'enlèvement et la séquestration suivis de mort et le viol de la jeune banquière en 2002.

Un suivi médical

Willy Bardon fait l'objet d'un suivi médical et d'une surveillance particulière. Il s'agit d'une décision de l'administration pénitentiaire dans le cadre d'un transfert précise le parquet puisque ce dernier était déjà sous écrou depuis lundi tout en étant hospitalisé à Amiens. Vendredi au moment du verdict, Willy Bardon avait avalé un puissant pesticide.