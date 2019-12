Willy Bardon, condamné à 30 de prison vendredi soir par la Cour d'Assises de la Somme pour l'enlèvement et la séquestration suivis de mort d'Elodie Kulik s'est réveillé au CHU d'Amiens après sa tentative de suicide. Son pronostic vital n'est plus engagé, indique ce lundi le procureur d'Amiens.

Affaire Kulik : le pronostic vital de Willy Bardon n'est plus engagé

Amiens, France

Willy Bardon s'est réveillé et son pronostic vital n'est plus engagé, indique le procureur de la République d'Amiens ce lundi matin . Son état de santé n’inspire plus d’inquiétude aux médecins. Ils n'ont pas détecté l’existence de séquelles, mais Willy Bardon reste hospitalisé , sous surveillance policière.

Vendredi soir, Willy Bardon a avalé un produit toxique, un pesticide, juste après sa condamnation à 30 ans de réclusion pour l'enlèvement et la séquestration suivis de mort d'Elodie Kulik, par la cour d'assises de la Somme.

"On ne sait pas comment il a pu cacher ça" alors qu'il avait "été fouillé", affirmait vendredi Alexandre de Bosschère, le procureur, précisant qu'un proche de Willy Bardon avait "dit qu'il attenterait à ses jours s'il était condamné".

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Amiens pour déterminer les circonstances des faits. En attendant d'en savoir plus, Willy Bardon reste sous escorte policière constante au centre hospitalier.

Rappelons que les avocats de Willy Bardon ont indiqué, juste après l'énoncé du verdict vendredi, qu'ils feraient appel et demanderaient que le dossier soit traité en dehors de la Picardie.