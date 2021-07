Affaire Kulik: Willy Bardon se pourvoit en cassation après sa condamnation à 30 ans de réclusion criminelle

Willy Bardon se pourvoit en cassation. Après avoir été condamné en appel par la cour d'assises de Douai à 30 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement, la séquestration suivis de mort, le viol et le meurtre d'Elodie Kulik en janvier 2002 à Tertry, ses avocats annoncent continuer le combat.

Avant que la cour ne se retire pour délibérer, ce jeudi matin, Willy Bardon a déclaré « je suis innocent et je n’ai rien à voir avec l’affaire Elodie Kulik. Je n’ai jamais participé à ce crime horrible ». La cour s’est retirée pour délibérer.

Cinq heures plus tard, la président annonce que la cour a répondu "oui" à toutes les questions sur la culpabilité de Willy Bardon au sujet de l'enlèvement, de la séquestration, du viol et du meurtre. Il est donc comme à Amiens condamné à 30 ans, mais cette fois-ci il est aussi condamné pour le meurtre. Il avait acquitté pour le meurtre le 6 décembre 2019.

A l'énoncé du verdict, Willy Bardon avait la tête baissée, les épaules voûtées, le regard dans le vague. Les policiers le font sortir très vite, et reviendront quelques minutes plus tard pour les intérêts civiles. Le condamné devra verser de l'argent à la famille de la victime. On entendait sa compagne pleurer, entouré de policiers il pleurait aussi.

"On va se battre jusqu'au bout" selon Me Stéphane Daquo

"On entend faire en sorte qu'on puisse enfin être écouté dans ce combat extrêmement difficile où il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion. Et c'est ce qui pose une grande difficulté dans ce dossier."

"Le combat continue" pour Me Stéphane Daquo qui défend Willy Bardon depuis le début © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

"L'émotion a pris le pas sur le droit" selon Me Gabriel Duménil

"Nous avons eu un dépaysement de façade, nous sommes venus à Douai, la cour a été aveugle à toutes les suppliques de la défense. Monsieur Bardon reste combatif, il vient de se pourvoir en cassation, le combat continue."

Pour Jacky Kulik "c'est la fin d'un combat"

"A Douai comme à Amiens, Willy Bardon n'a réussi à tromper personne, on sait bien que c'est lui. Mais cette fois-ci il est condamné pour le meurtre, c'est pas rien. Maintenant le procès ça fait près de 20 ans que je l'attendais, le résultat me satisfait, même si j'aurais préféré ne jamais être là. Les quelques années que Willy Bardon fera ne me ramèneront jamais ma fille. "

"J'aurais préféré ne jamais avoir à venir ici" Jacky Kulik, le père de la victime © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

"C'est la fin du combat pour ma fille, elle peut désormais reposer en paix".

En janvier 2002, Élodie Kulik, employée de banque de 24 ans, avait été enlevée, violée, étranglée, puis brûlée à Tertry, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin dans l'Aisne. Avant de mourir, la jeune femme avait appelé les secours, un enregistrement de 26 secondes considéré comme la pièce maîtresse du dossier et sur lequel certains des témoins ont dit reconnaître la voix de Willy Bardon.