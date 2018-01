Affaire Lactalis en Drôme - Ardèche : aucune infraction majeure constatée

Par Nathalie Rodrigues, France Bleu Drôme-Ardèche

Plus de 60 contrôles ont été réalisés par les services de l'Etat dans les grandes surfaces, les pharmacies, et les établissements médicaux dans la Drôme et en Ardèche. Seul constat: des céréales Lactalis trouvées à l'hôpital d'Aubenas, sans conséquence d'après la préfecture.