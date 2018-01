Vendenheim, France

83 pays, 12 millions de boîtes concernées par le rappel. L'affaire Lactalis enfle de jour en jour, un mois après la découverte de la contamination à la salmonelle de produits sortant de l'usine de Craon en Mayenne. Ce dimanche, Emmanuel Besnier, le patron du géant laitier est sorti de son silence en accordant une interview au JDD. Il a promis d'indemniser "toutes les familles qui ont subi un préjudice", sans pour autant donner ni de montant ni de délai.

Une centaine de plaintes déposées

Forcément, de leur côté, les familles s'organisent pour mener des actions en justice. Une centaine de plaintes a été déposée, et en Alsace aussi, Sandra Bahloul, qui habite à Vendenheim, ne va pas tarder à aller déposer la sienne. Elle va rencontrer un avocat ce mois-ci.

Une quinzaine de diarrhées par jour et des vomissements par jets

Sa petite fille Charlotte avait quelques semaines à peine quand elle a consommé du lait Pepti Junior, de la marque Picot de chez Lactalis, un lait-médicament, sans protéines de vache, supporté normalement par tous les enfants. Elle a été très malade dés les premiers biberons : "Elle avait presque vingt diarrhées par jour et elle vomissait par jets, c'était affreux", raconte Sandra Bahloul. "Tous les jours ou tous les deux jours, on allait chez le pédiatre pour voir si la petite était bien hydratée, elle se tordait de douleur à chaque biberon", continue la jeune maman.

Désinformation de la part des distributeurs ?

Sandra Bahloul est persuadée que c'est le lait : "Dés qu'on a changé de lait, les symptômes ont disparu", explique-t-elle. Aujourd'hui, elle en veut à Lactalis mais aussi aux distributeurs : "C'est sur une page Facebook que j'ai découvert les différents lots incriminés, et c'est là que je me suis rendu compte que ça correspondait à ce que j'avais acheté", poursuit-elle. "Est ce qu'il faut Facebook pour être informé aujourd'hui ? La pharmacienne chez qui j'ai acheté le lait ne s'est pas arrêtée un seul instant pour me dire que mon lait n'était peut-être pas bon". Pour Sandra Bahloul, il y a de la désinformation de la part des distributeurs.

800 euros de frais médicaux

Aujourd'hui, Charlotte va mieux, mais Sandra Bahloul est en colère. Elle a appelé le service juridique de chez Lactalis et elle a rejoint l'Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles. "Je me bats aussi pour me faire rembourser les frais avancés pour ma fille, entre les visites chez le pédiatre et les boîtes de lait, j'en ai eu pour 800 euros en seulement un mois", déplore la mère de famille.