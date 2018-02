Après la parution d'une interview du PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, dans le journal Les Échos ce jeudi matin, l'association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles fait part de sa sidération et son effroi.

Craon, France

"On ne peut pas exclure que des bébés aient consommé du lait contaminé aux salmonelles" entre 2005 et 2017. Ce sont les mots ce jeudi matin du PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, dans une interview accordée au journal Les Échos.

Il s’exprime pour la deuxième fois (après le Journal du Dimanche) depuis le déclenchement début décembre de l'affaire des laits en poudre pour bébés, contaminés aux salmonelles et produits sur le site de Craon. Trente-sept bébés ont été malades de salmonellose en France, et des millions de boites de lait infantiles ont été rappelées.

Le patron du groupe laitier mayennais confirme que la bactérie a été détectée entre 2005 et 2017 "dans l'environnement" du site Lactalis de Craon. Emmanuel Besnier rappelle que Lactalis a racheté le site de Craon en 2006. "On sait aujourd'hui que nous avons libéré des salmonelles en réalisant des travaux sur les sols et la cloisons de la tour de séchage numéro 1" ajoute t-il.

Vingt-cinq nourrissons malades entre 2006 et 2016

Le Centre de référence de salmonelle de l'Institut Pasteur confirme les propos du PDG de Lactalis. Il y a bien eu 25 nourrissons contaminés à la salmonelle entre 2006 et 2016 par la même souche que celle à l'origine des deux contaminations de 2005 (140 nourrissons touchés) et de 2017 (37 nourrissons touchés) à l'usine Lactalis de Craon.

L'institut Pasteur a fait des recherches sur d'autres souches, sur des adultes, sur des souches étrangères. Il s'agit de la même souche et donc "très probablement" de celle de l'usine de Craon.

Sidération et effroi

Dans un communiqué, l'association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles fait part de sa "sidération" et de son "effroi", et parle d'un "scandale sanitaire d'une ampleur inédite".

L'association appelle "toutes les familles avec des enfants ayant déclenchés une salmonellose depuis 2005 et qui consommaient des laits Lactalis à se faire connaitre".

Pour maître Jade Dousselin, avocate de l'Association, "ces déclarations sont lourdes de conséquences. Ces éléments impliquent que le Procureur de la République actuellement saisi de ce dossier devra investiguer sur des faits bien antérieurs à ceux évoqués jusqu'alors".

L'emploi en Mayenne impacté

Emmanuel Besnier annonce également dans Les Échos ce jeudi matin que la tour de séchage numéro 1 de l'usine Lactalis de Craon va être définitivement fermée. Mais il n'y aura pas de suppression d'emplois selon le patron du groupe.

En revanche, les salariés concernés devront aller travailler sur d'autres sites du groupe. Il y en a sept dans un rayon de 50 kilomètres autour de l'usine de Craon.

Lactalis espère redémarrer sa production de poudre de lait "au premier semestre", avec la tour de séchage numéro 2 , sans pour autant donner de date précise. Rappelons qu'actuellement, 250 salariés du site de Craon sont au chômage partiel, et que le groupe a fait une demande pour prolonger ce chômage partiel au delà du 4 février.