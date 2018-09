Ce mardi 18 septembre, le préfet de la Mayenne, en concertation avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, a autorisé la reprise de la commercialisation des poudres de lait infantile produites à l'usine Celia de Craon.

Craon, France

Le préfet de la Mayenne a donc donné son feu vert. Plus de neuf mois après le début de l'affaire de la poudre de lait infantile contaminée à la salmonelle, Lactalis est autorisé à commercialiser ses produits. En l'occurrence, la poudre de lait infantile produite à l'usine Celia de Craon dans le sud Mayenne.

Fin 2017, une contamination aux salmonelles avait été détectée dans des produits des marques Picot et Milumel, plongeant le géant laitier mayennais dans une profonde crise. Il y a d'abord eu les rappels successifs entre le 2 décembre et le 21 décembre. Puis, début janvier, l'affaire des boîtes remises en ventes dans plusieurs enseignes de grande surface. Ensuite, il y a eu toutes les auditions devant les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat.

L'activité avait repris en juillet

A l'usine Celia de Craon, la production avait été stoppée dès le 8 décembre. Au cours des premiers mois de l'année, la tour de séchage infectée (la tour numéro 1) a été démantelée. Puis, le 4 juillet dernier, les activités de séchage et de conditionnement de poudre de lait infantile avaient repris.

Au cours des deux derniers mois, l'entreprise Celia a mis en œuvre un plan d'autocontrôle renforcé sur les produits et l'environnement. Selon les services de l'état, "les conditions sont aujourd'hui réunies pour autoriser la mise sur le marché des poudres de lait infantile. L'activité de l'établissement reste toutefois strictement encadrée par le Préfet de la Mayenne qui a imposé une transmission régulière de tous les résultats du plan d'autocontrôle à ses services."