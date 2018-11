Affaire Lætitia : le réalisateur de la série télévisée veut travailler en collaboration avec la famille

Jean-Xavier de Lestrad, a rencontré les proches de Lætitia pour présenter sa série, mais aussi pour s’excuser. La famille avait appris par voie de presse, en octobre dernier, l’existence de ce projet. Désormais le dialogue est instauré entre le réalisateur et la famille de Lætitia.

Laëtitia Perrais, cette jeune femme de 18 ans, violée et assassinée en 2011 près de Pornic, par Tony Meilhon

Pornic, France

En octobre dernier, Delphine Perrais la tante de Lætitia, sauvagement assassinée en 2011, lance une pétition en ligne contre un projet de série sur sa nièce. Cette pétition intitulée "Non à la série Lætitia" a reçu plus de 2.000 signatures. Face à cette mobilisation le réalisateur a rencontré ce mercredi (7 novembre) les proches de la jeune femme. Jean-Xavier de Lestrad, déclare vouloir travailler dans le respect et la dignité de la famille,

"Ne pas ajouter du malheur au malheur", Jean-Xavier de Lestrad

Cette série baptisée "Laëtitia" sur le drame de Pornic, sera diffusée sur France 2 et elle sera composée de quatre épisodes de 52 minutes, adaptée du livre d'Ivan Jablonka. Jean-Xavier de Lestrad explique qu’il va rencontrer très régulièrement, dans les prochains mois, la famille de Laetitia : "Ils auront leur mot à dire si certaines choses les gênent dans la série" déclare-t-il.

Le réalisateur récompensé d'un Oscar en 2002 ne veut pas faire dans le pathos : "Le fait divers en lui-même je m'en fou" explique-t-il : "Ce qui m’intéresse c'est de raconter l'histoire de cette jeune femme. C'est le devoir du service publique. C'est une vraie réflexion sur le rôle de la société qui doit protéger les plus faibles et qui n'y arrive pas toujours" conclut-il.

"Mieux vaut que cette série soit fait par des personnes sérieuses", Delphine Perrais

De son côté la tante de Laetitia, Delphine Perrais confirme qu’un "dialogue est bien instauré avec le réalisateur" elle ajoute "d'accord ou pas avec ce projet, çà n’est pas la question, on ne pas décider, mais mieux vaut que cette série soit fait par des personnes sérieuses".

Le réalisateur qui annonce également que la série ne sera finalement pas tournée en Pays de la Loire, comme çà devait être cas initialement. Le tournage devrait se faire au printemps prochain.