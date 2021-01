Affaire Laëtitia Perrais : dix ans après, retour sur une affaire hors normes

Laëtitia Perrais a été enlevée et tuée dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011 dans la région de Pornic (Loire-Atlantique). Dix ans après, retour sur une affaire hors normes, qui a fait la Une des médias locaux et nationaux pendant plusieurs semaines.

C'était il y a dix ans : dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais, une jeune femme de 18 ans, était enlevée et tuée dans la région de Pornic (Loire-Atlantique). Cette affaire, qui a été très suivie par les médias locaux et nationaux, a connu de multiples rebondissements. France Bleu Loire Océan revient sur les différentes étapes du dossier avec Anne Patinec, qui a couvert l'affaire à l'époque.

La disparition de Laëtitia

Le 19 janvier au matin, Jessica Perrais trouve le scooter de sa sœur Laëtitia couché sur la route, à 50 mètres de la maison de leur famille d’accueil. Les jumelles vivent à Pornic, route de la Rogère, depuis plusieurs années, après avoir été placée par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), gérée par le conseil départemental de Loire-Atlantique.

Ce matin-là, aucune trace de Laëtitia. Ses chaussures sont à côté du scooter, les clés sur le contact. La veille, la jeune femme a travaillé à La Bernerie-en-Retz, où elle suit un apprentissage dans un restaurant en tant que serveuse. Elle n’est jamais rentrée dans sa famille d’accueil. "On se doute que ce n’est pas une disparition classique mais jamais je n’imagine que ça va prendre une telle importance", se souvient Anne Patinec. Les gendarmes démarrent immédiatement des recherches et lancent un signalement auprès du procureur de la République de Saint-Nazaire pour disparition inquiétante. Très vite, ils s’orientent vers un homme, avec qui Laëtitia a été vu dans un bar après son service.

Un suspect arrêté

Dès le 20 janvier au matin, à 4h30, les gendarmes interpellent un suspect, au lieu-dit Le Cassepot à Arthon-en-Retz. Il s’agit de Tony Meilhon. Cet homme de 31 ans a déjà 13 condamnations à son casier judiciaire, pour des faits allant du vol au viol de son codétenu.

Libéré en février 2010, Tony Meilhon faisait l’objet d’un sursis mise à l’épreuve. Pourtant, ce suivi n’était pas appliqué. En effet, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip), qui gère ce suivi, est débordé en Loire-Atlantique depuis plusieurs mois. La décision avait donc été prise de hiérarchiser les priorités. Le dossier de Tony Meilhon, dont la dernière condamnation était un outrage à magistrat, n’était donc pas en haut de la pile. Le 22 janvier, il est mis en examen pour "enlèvement ou séquestration suivi de mort".

D’importantes recherches pour retrouver la jeune femme

Les gendarmes démarrent alors des recherches d’envergure pour tenter de retrouver Laëtitia : chiens pisteurs, hélicoptère, plongeurs… De gros moyens sont mobilisés. "On a rarement vu autant de moyens mobilisés pour des recherches. Mais, sans vouloir paraître triviale, c’est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin", analyse Anne Patinec. Très vite pourtant, ils comprennent que la jeune femme est morte. En effet, lors de leur examen de la voiture utilisée par Tony Meilhon – une voiture volée – ils trouvent une grande quantité de sang dans le coffre.

Malgré leurs recherches, ils ne parviennent pas à retrouver la jeune femme. Tony Meilhon, lui, nargue les gendarmes et ne dit rien sur l’endroit où Laëtitia se trouve. "Il chante, il hurle, il crie même par moment", se souvient la journaliste de France Bleu Loire Océan. "Il dit des insanités et raconte en partie ce qu’il a fait subir à Laëtitia. Mais il ne leur dira rien de plus." Le 29 janvier, plus de 2.000 personnes défilent entre la Bernerie-en-Retz et Pornic, en hommage à la jeune femme.

La première partie du corps de Laëtitia est retrouvée

Comprenant que Tony Meilhon ne leur dira rien, le directeur d’enquête décide d’orienter le travail de ses équipes afin de tenter de trouver l’endroit où est dissimulé le corps de Laëtitia. Les gendarmes mènent alors des investigations approfondies à propos des habitudes de Tony Meilhon et Laëtitia Perrais. Ils tentent de comprendre leurs habitudes, interrogent leurs proches… Jusqu’à ce 30 janvier : après avoir répondu aux questions des enquêteurs, l’ancienne compagne de Meilhon leur parle du Trou Bleu. Cet ensemble de deux étangs, situé à Lavau-sur-Loire, est fréquenté de Tony Meilhon qui s’y rend souvent pour pêcher.

Le 1er février, une équipe de plongeurs sonde l’un des deux étangs. Ils remontent rapidement une nasse grillagée, à l’intérieur de laquelle se trouvent une tête, deux bras et deux jambes. Avant même les résultats de l’autopsie, le procureur de la République Xavier Ronsin prend la parole. Il promet qu’il va rendre l’intégrité du corps de Laëtitia à sa famille. "Pour les enquêteurs, c’est donc un ouf de soulagement mais ils savent que ce n’est pas encore fini parce qu’ils veulent vraiment aller jusqu’au bout", se remémore Anne Patinec. L’autopsie confirme qu’il s’agit de Laëtitia. Elle est morte étranglée.

L’affaire prend une tournure politique

Rapidement, l’affaire Laëtitia Perrais s’invite sur la scène politique française. Dès le 25 janvier, en visite à Saint-Nazaire, Nicolas Sarkozy évoque l’affaire. Le président de la République hausse ensuite le ton le 3 février, alors qu’il est en visite à Orléans. "Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, sans s’assurer qu’il sera suivi par un conseiller d’insertion, c’est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés", déclare Nicolas Sarkozy devant les caméras.

Immédiatement, une onde de choc se répand dans le monde judiciaire. Au tribunal de Nantes, on suspend les audiences et on ne juge que les urgences. Progressivement, le mouvement gagne d’autres tribunaux, comme une traînée de poudre. Quelques jours plus tard, 170 tribunaux sur 195 sont en grève. Anne Patinec se souvient d'un mouvement d'ampleur : "C’est vraiment un malaise national et une montée de la colère des magistrats, qui ne supportent pas d’avoir été mis en cause par le chef de l’Etat." Le 10 février, 8.000 magistrats et fonctionnaires de justice défilent dans toute la France.

La deuxième partie du corps est retrouvée

Le 9 avril, une promeneuse aperçoit un tronc humain. Il flotte sur l’étang de Briord, à Port-Saint-Père. Elle prévient immédiatement les gendarmes. Le buste est récupéré et autopsié : il s’agit bien de celui de Laëtitia.

Selon les analyses réalisées, elle a subi une quarantaine de coups de couteaux. L’ADN de Tony Meilhon est également retrouvé. Le 25 juin, les obsèques de Laëtitia sont célébrées dans la commune de La Bernerie-en-Retz, dans laquelle elle travaillait. "Là, je me dis : ‘Voilà, ils vont boucler leur instruction et on va aller au procès, se souvient Anne Patinec. Ce ne sera évidemment pas une affaire classique mais je m’attends à ce que ce soit une affaire terminée." Ce n’est pas ce qui va se produire.

Le scandale Gilles Patron

Le 8 août, deux jeunes filles portent plainte contre Gilles Patron, le père d’accueil de Laëtitia et Jessica Perrais. Celui-ci est soupçonné d’agressions sexuelles sur les deux femmes, amies des jumelles. Le 15 août, Gilles Patron est placé en garde à vue. Jessica est entendue par les enquêteurs. Elle leur raconte avoir été victime de viol par son père d’accueil pendant des années.

Pour les journalistes, habitués à échanger avec Gilles Patron depuis plusieurs mois, c'est un choc. "Ce père un peu chevalier blanc, un peu modèle, qui avait permis aux filles de retrouver un cadre un peu familial et constructeur était aussi malgré tout un agresseur", se remémore Anne Patinec. Les interrogations se portent sur Laëtitia : a-t-elle aussi subi des agressions sexuelles ou des viols de la part de Gilles Patron ? Sans preuve, aucune charge n’est retenue contre le père d’accueil pour Laëtitia. Jessica porte plainte à la fois du mois et Gilles Patron est mis en examen. Jugé par la cour d’assises de Loire-Atlantique, il est condamné à huit ans de prison.

Le procès de Tony Meilhon

En 2013, Tony Meilhon comparaît devant la cour d’assises de Loire-Atlantique. L’accusé affirme toujours avoir renversé Laëtitia par accident et assure que c’est un de ses complices qui a découpé le corps. "Ce qui m’a le plus frappé, ce sont les images du corps de Laëtitia. Je crois que ce sera toujours le temps fort du procès parce qu’on n’imagine pas...", glisse Anne Patinec.

Tony Meilhon est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine incompressible de 22 ans et une rétention de sûreté. Tony Meilhon fait appel et est condamné à la même peine en 2015, la rétention de sûreté en moins.