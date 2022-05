Affaire Laly à Périgueux : l'enseignante de la fillette défenestrée condamnée en appel

Sept ans après la mort de Laly à Périgueux, la Cour d'appel de Bordeaux a condamné son ancienne institutrice à quatre mois de prison avec sursis pour "homicide involontaire", ce mardi 3 mai, a appris France Bleu Périgord. Le 8 janvier 2015, la fillette de huit ans avait été défenestrée par un autre élève de sa classe à l'école privée du Sacré-Coeur, à Périgueux.

L'enseignante avait été relaxée lors du procès en première instance, devant le tribunal correctionnel d'Angoulême en Charente, mais le parquet avait fait appel. Le procureur avait mis en évidence la responsabilité de l'institutrice, qui s'était absentée quelques secondes de cette classe spécialisée accueillant des enfants atteints de troubles du comportement, le temps de chercher des feuilles.

La Cour d'appel retient la faute caractérisée

L'un de ses élèves, considéré comme "psychotique" avait alors poussé la jeune Laly, atteinte de trisomie, par la fenêtre, la faisant chuter de cinq mètres. Elle était décédée des suites de ses blessures. Mais le tribunal avait justifié sa décision en première instance par "l'absence de faute caractérisée".

Au procès en appel, sous les yeux de la famille de la petite fille, l'avocate générale avait requis cette fois trois mois de prison avec sursis. L'enseignante a réaffirmé n'avoir "rien entendu". Elle n'avait pas non plus été mise au courant des actes passés du jeune garçon mis en cause, qui avait déjà poussé une fillette depuis un balcon en 2013. La Cour d'appel de Bordeaux décide finalement dans son arrêt que l'institutrice a commis une faute caractérisée, qui a fait courir à la petite Laly un risque d'une particulière gravité.