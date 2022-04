Affaire Laly: trois mois de prison avec sursis requis en appel contre l'enseignante de la fillette défenestrée

Elle avait été relaxée en première instance mais le procureur d'Angoulême avait fait appel. L'enseignante de la petite Laly, décédée après avoir été poussée par la fenêtre par l'un de ses camarades en 2015 dans une classe spécialisée de l'école du Sacré-Coeur à Périgueux, était jugée pour "homicide involontaire" devant la cour d'appel de Bordeaux jeudi 31 mars. Sous les yeux de la famille de la petite fille, l'avocate générale a requis cette fois trois mois de prison avec sursis. L'enseignante affirme toujours n'avoir "rien entendu". Elle n'avait pas non plus été mise au courant des actes passés du jeune garçon mis en cause, qui avait déjà poussé une fillette depuis un balcon en 2013.

Absence de "faute caractérisée"

En première instance, lors d'un procès délocalisé à Angoulême en décembre 2019, le procureur avait requis six mois de prison avec sursiscontre l'enseignante. Il avait mis en évidence la responsabilité de l'institutrice qui, le 8 janvier 2015, s'était absentée quelques secondes de cette classe spécialisée accueillant des enfants atteints de troubles du comportement, le temps de chercher des feuilles. L'un de ses élèves, considéré comme "psychotique" avait alors poussé la jeune Laly, atteint de trisomie, par la fenêtre, la faisant chuter de cinq mètres. Elle était décédée des suites de ses blessures.

Le tribunal avait justifié sa décision par "l'absence de faute caractérisée". Les parents de la petite Laly disent de leur côté ne pas comprendre comment l'enseignante a pu ne pas entendre cette défenestration. Le jugement a été mis en délibéré au 3 mai.