Affaire Laura Fay : aucune révélation lors de la reconstitution du meurtre

Uchacq-et-Parentis, France

Six heures de reconstitution et aucune révélation. De l'Intermarché de Labrit à Arjuzanx, jusqu'à Uchacq-et-Parentis, le chemin forestier où Laura et son compagnon se sont disputés, là où il l'a étranglée avec un collier avant de transporter son corps quelques heures plus tard quelques kilomètres plus loin, Virgile Bourdon revenait sur place pour la première fois.

Virgile Bourdon, peu coopératif

Il n'a pas dit grand chose explique son avocat. Me Anthony Sutter qualifie son client de solitaire. Un garçon peu loquace. Avec ses souvenirs, il a redit ce qu'il avait déjà dit en garde à vue et lors des précédentes auditions dans le bureau de la juge d'instruction. Mais, ce jeudi soir dans ce contexte moins feutré, en présence du procureur de la République, de policiers, il était plus tendu. Il redoutait cette reconstitution, qui confirme, via les constations du médecin légiste, la version du mis en examen.

Du côté de la partie civile, on est frustré. L'avocate de la famille est repartie avec les mêmes parts d'ombre. Pourquoi l'a t-il tuée, pourquoi a t-il caché le corps, pourquoi ne s'est il pas dénoncé ? La famille qui n'a pas assisté à la reconstitution cherche toujours à comprendre. Me Katy Mira rencontre ce samedi matin les proches de Laura Fay venus spécialement dans les Landes.