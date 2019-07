Affaire Laura Fay : le meurtre reconstitué

Département Landes - France

Une reconstitution du meurtre de Laura Fay va avoir lieu ce jeudi dans les Landes. Cette jeune femme de 32 ans, originaire d'Ardèche, a disparu en août dernier alors qu'elle se rendait au festival Musicalarue à Luxey, au nord du département, avec son compagnon, Virgile Bourdon. Celui-ci a d'ailleurs avoué le meurtre en janvier dernier, et il avait même indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps.

Le dossier est toujours en cours d'instruction, mais les enquêteurs et les avocats pourraient en savoir plus ce jeudi grâce à cette reconstitution. "C'est un moment essentiel, l'acte le plus important d'une procédure criminelle", assure même Katy Mira, l'avocate de la famille de Laura Fay. Elle n'a encore jamais vu Virgile Bourdon, elle va donc pouvoir le rencontrer, voir sa personnalité, et lui poser directement des questions. "Ce n'est pas la même chose d'entendre raconter quelque chose que de le vivre", ajoute-t-elle.

Cette reconstitution permettra ainsi de mieux comprendre ce qui a pu se passer ce jour-là. Elle aura lieu à l'endroit où Virgile Bourdon a tué Laura Fay, à Uchacq-et-Parentis, puis là où il a caché le corps, à quelques kilomètres de là, non loin du rond-point des échassiers. Tous le secteur risque d'ailleurs d'être bloqué une partie de l'après-midi et de la soirée. Cette reconstitution sera en effet réalisée dans les mêmes conditions, aux mêmes heures, avec la même lumière que le véritable meurtre. Quelqu'un sera d'ailleurs là pour jouer le rôle de Laura Fay.

Il tue Laura Fay, puis cache le corps

Il sera ainsi possible de refaire le déroulé de l'histoire. Ce jour-là, le couple se dispute violemment pour une broutille. Ils sont en voiture et ils décident de s'arrêter dans un chemin juste avant d'arriver à Mont-de-Marsan, à Uchacq-et-Parentis. Ils ont tous les deux bu et pris de la drogue, et cela dégénère. Virgile Bourdon frappe Laura Fay, et il finit par l'étrangler avec un collier qui est tombé par terre. Il met le corps dans un sac de couchage puis le cache sur place et ne revient qu'une fois la nuit tombée pour la déplacer, non loin de là.

Cette reconstitution aura lieu en présence de la juge d'instruction en charge du dossier, du procureur de Mont-de-Marsan, des avocats et bien sûr du mis en cause. Virgile Bourdon qui est mis en examen pour homicide volontaire sur concubin. Il est toujours en détention provisoire.