Affaire Laura Fay : son compagnon avoue l'avoir étranglée

Département Landes, France

Laura Fay n'est pas morte à la suite d'un accident, elle a été tuée. C'est ce que confirme le parquet de Mont-de-Marsan. Laura Fay, 32 ans, originaire d'Ardèche, avait disparu en août dernier, alors qu'elle se rendait au festival Musicalarue, à Luxey, dans le nord des Landes avec son compagnon, Virgile Bourdon. Son compagnon qui avait avoué le meurtre en janvier dernier. Lors de sa garde à vue, il avait indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps, parlant d'une dispute qui avait dégénéré.

L'enquête est toujours en cours d'instruction, mais aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les circonstances du drame. Le 6 août 2018, le couple font quelques courses dans un supermarché de Labrit, petite commune au nord de Mont-de-Marsan, puis il reprend la voiture de la jeune femme. C'est à ce moment-là qu'une dispute éclate, pour une broutille. Laura Fay et Virgile Bourdon ont bu, pris de la drogue et le ton monte. À tel point que Laura Fay est obligée de s'arrêter.

Il la tue et cache le corps

Elle se gare dans un chemin à Uchacq-et-Parentis, juste avant d'arriver à Mont-de-Marsan. Tous les deux sortent de la voiture, Virgile Bourdon frappe la jeune femme, qui se retrouve au sol. C'est alors qu'il prend un collier et il l'étrangle avec. Virgile Bourdon met ensuite le corps dans un sac de couchage, le cache sur place avec le vélo de la jeune femme, une tente et retire la puce du téléphone portable de Laura Fay. Virgile Bourdon part et ne revient qu'une fois la nuit tombée pour mieux cacher le corps, à quelques kilomètres de là, au milieu de buissons d'un chemin forestier.

Virgile Bourdon est donc mis en examen pour homicide volontaire sur concubin. Il est toujours en détention provisoire à Mont-de-Marsan. Une reconstitution du meurtre doit avoir lieu fin juillet, à l'endroit où le corps a été retrouvé.