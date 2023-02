Affaire Le Scouarnec : dès 2006, le chirurgien inquiétait déjà le ministère de la Santé

Joël Le Scouarnec aurait-il pu être écarté de ses fonctions dix ans avant son arrestation ? Cet ancien chirurgien est mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur près de 300 enfants, tous d'anciens patients des hôpitaux où il a exercé pendant plus de trente ans : en Touraine près de Loches, puis en Bretagne et enfin à Jonzac en Charente-Maritime. En 2017, le témoignage d'une petite voisine avait permis d'appréhender le médecin et de mettre au jour les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés.

Des comportements alarmants signalés

Mais France Info révèle ce jeudi que dès 2006, le cas de Joël Le Scouarnec avait alerté les instances hospitalières. A l'époque, aucun soupçon d'agression sexuelle ou de viol ne pèse sur lui, mais il avait été condamné un an auparavant pour détention d'images pédopornographiques et travaillait à l'hôpital de Quimperlé dans le Finistère. La direction de l'établissement a été mise au courant par un collègue du chirurgien, qui avait aussi remarqué des comportements alarmants de sa part. L'information est remontée au niveau départemental puis régional avant d'arriver à l'un des services du ministère de la Santé.

Une plainte jamais déposée

La titularisation de Joël Le Scouarnec intervient au printemps 2006. A ce moment-là, son casier judiciaire n'a pas été mis à jour. Quand les instances hospitalières apprennent sa condamnation, elles envisagent de le radier, mais aucune décision n'est prise. En cause, une note blanche que France Info a pu consulter et qui résume la position du ministère, il paraît alors "difficile d'envisager d'annuler la nomination de ce praticien". Une plainte devant l'Ordre des médecins est préconisée. Elle ne sera jamais déposée.

Après sa condamnation en 2005, Joël Le Scouarnec exerce sa profession pendant douze ans, une période pendant laquelle la justice le soupçonne d'avoir fait 45 nouvelles victimes.