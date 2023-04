Affaire Le Scouarnec : deux plaintes contre X déposées, notamment pour "mise en danger d'autrui"

Deux associations ont déposé deux plaintes contre X pour "mise en danger d'autrui" et "non-obstacle à la commission d'une infraction" dans l'affaire Joël Le Scouarnec. C'est ce qu'a appris franceinfo ce vendredi auprès des avocats des associations. L'ex-chirurgien est soupçonné de viols et d'agressions sexuelles sur plus de 300 enfants.

La première plainte, pour "non-obstacle à la commission d'une infraction", a été déposée en juillet 2022 par l'association Face à l'inceste. La deuxième, pour "mise en danger d'autrui", a elle été déposée ce vendredi par l'association La voix de l'enfant.

"Aucune mesure préventive n'a été mise en place"

Les deux associations dénoncent l'absence de restriction de l'activité de Joël Le Scouarnec, malgré une première condamnation en 2005 à Vannes pour détention d'images pédopornographiques. L'ancien chirurgien travaillait à ce moment-là à l'hôpital de Quimperlé, dans le Finistère. "Ce jugement n'a été assorti d'aucune peine complémentaire telle qu'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs", note l'association Face à l'inceste dans sa plainte qu'a pu lire franceinfo. La voix de l'enfant ajoute que le tribunal n'avait pas avisé à l'époque le Conseil national de l'ordre des médecins de la condamnation du chirurgien "contrairement aux dispositions impératives de l’article L4126-6 du Code de la santé publique".

"Aucune mesure préventive n'a été mise en place à l'encontre de Joël Le Scouarnec, lui permettant ainsi de continuer à exercer alors qu'il était en contact quotidien avec des mineurs et que l'ensemble du corps médical ne pouvait ignorer le risque", estime l'association Face à l'inceste. "Il s’agit là d’une grave et incompréhensible défaillance", poursuit La voix de l’enfant.

Des comportements alarmants signalés

En février dernier, franceinfo révélait que le cas du chirurgien Joël Le Scouarnec avait attiré l'attention de plusieurs instances hospitalières dès 2006, soit onze ans avant sa mise en examen pour viols. Des signalements étaient même remontés jusqu'au ministère de la Santé concernant sa condamnation. Une radiation est envisagée mais la décision n'a finalement pas été actée.

Joël Le Scouarnec pu continuer à travailler en tant que chirurgien et a même été titularisé quelques mois après son procès. Il a exercé sa profession pendant douze ans de Quimperlé à Jonzac, une période pendant laquelle la justice le soupçonne d'avoir fait 45 nouvelles victimes.

En décembre 2020, Joël Le Scouarnec a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la Cour d'Assises de Saintes. Il a été reconnu coupable de plusieurs viols et agressions sexuelles sur quatre mineurs, dont des proches à lui. Il est également mis en examen depuis octobre 2020 à Lorient , pour plusieurs chefs d'accusation, dont "viols et agressions sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans". Il aurait abusé, entre 1986 et 2014, alors qu'il exerçait comme chirurgien, de près de 312 enfants dans plusieurs établissements hospitaliers, notamment à Vannes, Lorient, Quimperlé et Jonzac.