Affaire Le Scouarnec : l'ex-chirurgien a reconnu "les viols sur ses nièces" aux assises de Charente-Maritime

"C'est une avancée énorme" assure Maître Delphine Driguez, avocate de l'une des victimes dans le procès de l'ex-chirurgien, Joël le Scouarnec, pour viols et agressions sexuelles sur quatre mineures. L'ex-chirurgien a reconnu "les viols sur ses nièces" ce mercredi à l'audience selon l'avocate interrogée par franceinfo. Dès mardi après-midi, les avocats des parties civiles avaient confié leurs espoirs de voir l'accusé se livrer devant la cour d'assises de Charente-Maritime où le procès se tient à huis clos.

La journée de mardi a marqué un tournant et cela se confirme ce mercredi. Joël Le Scouarnec a été confronté à ses deux nièces, mineures au moment des faits, et âgées aujourd'hui de 30 et 35 ans. Il avait déjà reconnu le viol d'une autre nièce dont les faits sont prescrits. Maître Driguez affirme aussi : "Par rapport au début du procès, il s'est un tout petit peu ouvert, je ne parlerai pas d'humanité, mais il avait un semblant de volonté de moins vouloir s'enfermer dans son monde et de s'exprimer, ce qui a fait beaucoup de bien à mes clientes puisqu'elles attendent ce moment depuis 35 ans".

Dans ce procès où l'ex-chirurgien est poursuivi pour atteintes sexuelles sur ses deux nièces, il est également jugé pour viols et agressions sexuelles sur deux autres victimes âgées de 6 et 4 ans au moment des faits. Le verdict est attendu jeudi soir. C'est le premier volet d'une affaire tentaculaire qui comprendra un second procès, actuellement instruit à Lorient, et impliquant plus de 300 victimes du pédophile présumé.