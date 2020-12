Affaire Le Scouarnec : 15 ans de réclusion requis contre l'ex-chirurgien pédophile à Saintes

Mathieu Auriol, avocat général de la cour d'assises de la Charente-Maritime a requis ce jeudi 3 décembre 15 ans de réclusion criminelle contre Joël Le Scouarnec, jugé depuis lundi pour viols et agressions sexuelles sur quatre victimes, toutes mineures au moment des faits. Peine assortie d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans (et cinq ans de prison s'il est interrompu).

Autre réquisition : une mesure de rétention de sûreté. Au terme de sa peine, l'état psychiatrique et pénal de Joël Le Scouarnec serait réévalué, et s'il est jugé toujours dangereux pour la société, le chirurgien quitterait la prison pour se voir placé en centre de rétention.

Réquisitions "équilibrées"

Pour l'avocat général, cette peine doit s'accompagner d'une interdiction de tout contact avec des mineurs, d'une inscription au Fijais, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Sans oublier la révocation du sursis dont avait bénéficié Joël Le Scouarnec en 2005, pour détention d'images pédopornographiques, puisqu'il a récidivé.

Les avocats des parties civiles saluent des réquisitions "équilibrées", qui permettent de "rassurer sur les risques de récivide", mais aussi de prendre en compte les aveux de viols de l'accusé cette semaine.

L'avocat de Joël Le Scouarnec a débuté sa plaidoirie, la dernière de cette journée, vers 16 heures. Les jurés doivent se réunir ensuite pour décider de sa peine. Verdict attendu dans la soirée.

Ce procès de l'ex-chirurgien, Joël le Scouarnec, pour viols et agressions sexuelles sur quatre mineures, était très attendu par les victimes. Le Scouarnec a avoué une partie des faits que la justice lui reproche devant les assises de Charente-Maritime. Il a notamment reconnu "les viols sur ses nièces" ce mercredi alors que le procès se tient à huis clos.

Le verdict est attendu jeudi soir. C'est le premier volet d'une affaire tentaculaire qui comprendra un second procès, actuellement instruit à Lorient, et impliquant plus de 300 victimes du pédophile présumé.