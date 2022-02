Affaire Le Scouarnec : une information judiciaire en cours pour violation du secret de l'instruction

Nouveau volet judiciaire dans l'affaire Joël Le Scouarnec, cet ex-chirurgien pédophile soupçonné d'agressions sexuelles sur des centaines d'enfants. Son avocat, Me Thibaut Kurzawa, a déposé plainte contre X il y a presque deux ans à Saintes, en mars 2020, pour violation du secret de l'instruction. Information révélée ce vendredi 4 février par le journal Le Monde, et que nous a confirmé ce samedi 5 février le procureur de la République de La Rochelle, Laurent Zuchowicz. Quelques mois après ce dépôt de plainte, en mai 2020, le parquet de la Rochelle a ouvert une information judiciaire et désigné un juge d'instruction. A ce jour, cette instruction est toujours en cours d'après le procureur.

La plainte est en lien avec la diffusion des carnets de Joël Le Scouarnec dans plusieurs médias

Plus en détail, cette information judiciaire est ouverte pour "violation du secret de l’instruction et de l’enquête et diffamation publique en raison de la violation du principe de la présomption d’innocence". L'avocat de Joël Le Scouarnec fait référence à la publication de documents dans les médias, notamment ces carnets où l'ancien chirurgien recensait ses potentielles victimes, alors même que l'ex chirurgien, pas encore jugé à cette époque, bénéficiait de la présomption d'innocence. Des éléments évoqués par l'avocate des parties civiles, Francesca Satta, alors que l'instruction saintaise était toujours en cours.

En décembre 2020, Joël Le Scouarnec a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la Cour d'Assises de Saintes. Il a été reconnu coupable de plusieurs viols et agressions sexuelles sur quatre mineurs, dont des proches à lui.

C'était un premier dossier dans cette affaire tentaculaire. Il est également mis en examen depuis octobre 2020 à Lorient, pour plusieurs chefs d'accusation, dont "viols et agressions sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans". Il aurait abusé, entre 1986 et 2014, alors qu'il exerçait comme chirurgien, de près de 312 enfants, dans plusieurs établissements hospitaliers, dont celui de Jonzac.