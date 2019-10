Affaire Le Tan : comment les avocats de Jean-Marc Reiser veulent exclure des pièces à conviction du dossier

Strasbourg, France

La cour d'appel de Colmar examine jeudi 3 octobre une requête en nullité déposée par les avocats de Jean-Marc Reiser. Son avocat Me Pierre Giuriato, explique ce jeudi sur France Bleu Alsace que l'expert judiciaire a outrepassé la mission qui lui a été confiée lorsqu'il a effectué des perquisitions au domicile du suspect.

Ce rendez-vous intervient la veille de l'interrogatoire de Jean-Marc Reiser devant le juge d'instruction à Strasbourg. Celui ci doit une nouvelle fois s'expliquer sur son implication dans la disparition de Sophie Le Tan, il y a plus d'un an à Schiltigheim, près de Strasbourg.

Des pièces à conviction pourraient être exclues du dossier

Des dizaines d'objets ont été saisis par cet expert dans l'appartement et la cave de Jean-Marc Reiser le 15 novembre 2018 et le 8 janvier 2019. Sur certaines pièces, du sang de Sophie Le Tan a été retrouvé comme sur le manche d'une scie, les chaussures du quinquagénaire ou encore un morceau de lino. Si la chambre de l'instruction donnent raison aux avocats, elles pourraient être exclues du dossier et "cela pourrait remettre en question pas mal de choses" précise Pierre Giuriato.

L'enquête prendrait alors une autre tournure d'autant que le corps de Sophie le Tan n'a pas été retrouvé et Jean-Marc Reiser clame toujours son innocence. "Il est plutôt en confiance malgré, il est vrai, un ensemble d'éléments qui sont à charge" explique son avocat et "il est prêt à en découdre encore lors de l'interrogatoire face au juge d'instruction".