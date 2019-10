Affaire Le Tan : les saisies effectuées à Schiltigheim chez Jean-Marc Reiser sont valables

Strasbourg, France

La cour d'appel de Colmar rejette ce jeudi la requête en nullité présentée par les avocats de Jean-Marc Reiser, soupçonné d'avoir tué l'étudiante strasbourgeoise Sophie Le Tan en septembre 2018.

Les conseils voulaient que la saisie de plusieurs objets trouvés au domicile de leur client soit retirée du dossier d'instruction en raison d'irrégularités de procédure. Leur requête visait des objets sur lesquels ont été détectées des traces de sang de la jeune femme. Ces traces avaient notamment été découvertes sur une veste et sur des chaussures du suspect, ainsi que sur une scie.

Des saisies essentielles pour les enquêteurs

Il s'agit d'éléments déterminants en raison des dénégations de Jean-Marc Reiser. Il maintient son innocence malgré ces éléments découverts chez lui. Il affirme qu'il a seulement soigné la jeune femme blessée à la main, avant qu'elle quitte son domicile.

Pour ses avocats, les conditions de la saisie de ces pièces les rendent inexploitables. Jean-Marc Reiser n'était pas présent lors de ces saisies, opérées dans l'appartement qu'il avait soigneusement nettoyé. Pour Me Pierre Giuriato, son client aurait dû être présent en même temps que les enquêteurs. Les saisies s'apparentent selon lui à des "perquisitions déguisées". Ces arguments n'ont donc pas été retenus par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Colmar.

à lire aussi Affaire Le Tan : comment les avocats de Jean-Marc Reiser veulent exclure des pièces à conviction du dossier

Une petite annonce qui ressemblait à un piège

Sophie Le Tan a disparu le 7 septembre 2018, le jour de ses 20 ans. Elle devait visiter seule un appartement mis en location à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg. Jean-Marc Reiser, 59 ans, qui avait posté cette annonce, a été arrêté quelques jours plus tard. Le suspect a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Il a déjà condamné pour viols et acquitté au bénéfice du doute après la disparition d'une jeune femme dans les années 1980.