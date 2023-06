Affaire Léana : un homme de 18 ans condamné à trois ans de prison ferme pour proxénétisme à Bordeaux

"Je ne me rendais pas compte des dégâts possibles pour elle." Un jeune homme de 18 ans a été condamné ce mercredi 28 juin par le tribunal correctionnel de Bordeaux à trois ans de prison ferme pour proxénétisme. Il a fait part de ses regrets pendant l'audience. La victime n'était pas présente dans la salle. Léana, une adolescente de 16 ans, a fugué de chez ses parents le 14 avril dernier en Essonne, par crainte de se retrouver dans un foyer. Après un appel à témoins , son père et son oncle l'ont retrouvé 10 jours plus tard dans un appart-hôtel du quartier Bordeaux-Lac , à 600 kms de leur domicile. Cela faisait plusieurs jours qu'elle se prostituait.

Des regrêts du jeune proxénète

Le jeune homme, également de région parisienne, se chargeait de trouver des clients sur une application. Depuis cette période, l'adolescente a des crises d'angoisse, de colère et se scarifie, selon une lettre de sa mère lue pendant le procès. Le proxénète, placée en détention provisoire, raconte avoir eu un déclic en prison, après avoir regardé des documentaires sur le sujet, notamment en Bulgarie. "J'ai honte maintenant. J'ai du mal à me regarder dans un miroir. Je vois bien le regard des mes codétenus", explique-t-il. Le jeune homme reconnait les faits, mais indique avoir été seulement un intermédiaire dans cette histoire. Un homme appelé "le balafré des Aubiers", qui n'a pas été arrêté par les forces de l'ordre, tirait les ficelles, selon lui.

Le tribunal s'est interrogé sur la personnalité du prévenu et la prise de conscience ou non de sa faute. "On est venus au début pour les vacances ici, pas pour la prostitution [...] Oui j'ai vu un moyens facile de faire de l'argent", continue le jeune homme, qui souhaite d'ailleurs travailler en tant qu'éducateur après sa peine : "C'est un peu inquiétant non ?", s'interroge la présidente.

"C'est un peu contradictoire"

Les réquisitions de la procureure générale ont été suivies. L'homme écope de trois ans de prison ferme, d'une interdiction d'entrer en contact avec Léana, ainsi que de 5 000 euros d'indemnité pour l'adolescente et de 750 euros pour sa mère. "Je trouve sévère cette peine, estime l'avocate du jeune proxénète, Julie Hache, à l'issue du procès. C'est un peu contradictoire de dire que se prostituer n'est pas une infraction. Par contre, aider à se prostituer en est une. Je trouve qu'il y a une contradiction qui n'est pas logique."