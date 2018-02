Lyon, France

Si les histoires sont différentes, si les zones géographiques sont distantes de dizaines, voire centaines de kilomètres, si elles sont plus ou moins "vieilles" dans le temps, 11 familles de l'Isère, de la Drôme, de l'Ain, de la Savoie et de la Loire se sont rencontrées ce jeudi, à Lyon, avec l'espoir que des investigations soient menées alors qu'un de leur proche, adulte, a disparu. L'affaire la plus ancienne date de 2009, en Savoie, et aucune enquête n'a été ouverte. Pour d'autres, l'enquête a été fermée. Dans d'autres cas, elles est toujours ouverte mais sans avancée concrète.

"Ces familles n'accusent pas Nordahl Lelandais"

Mais depuis l'affaire Nordahl Lelandais, mis en cause dans la disparition de Maëlys lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) et la mort du caporal Noyer en Savoie, ces familles se demandent si l'ex-militaire ne peut pas être rattaché à leur dossier. "Ces familles n'accusent pas Nordahl Lelandais, c'est très clair. Elles veulent simplement que des investigations soient faites pour fermer cette porte-là et être rassurées que tout a été fait pour retrouver leur proches disparus", selon Bernard Valézy, vice-président national de l’association Assistance et recherche de personnes disparues (ARPD). Ainsi Christian Chemin, dont le fils Stéphane, 33 ans, s'est volatilisé en septembre 2012 au Bourg d'Oisans avoue qu'il est incapable de dire "si Lelandais est pour quelque chose dans la disparition de son fils" mais pour lui il faut vérifier cette piste et si elle ne donne rien en exploiter d'autres. Certaines familles disent avoir des échos d'une présence de Nordahl Lelandais dans le secteur de la disparition de leur proche au moment où celle-ci intervient. Si elles ne veulent pas le mettre en cause, là encore, leur demande est de vérifier. L'association les accompagne donc pour demander une réorientation de leur enquête dans ce sens. Si elle est close, l'ARPD les aide à formuler leur demande au procureur de la république. D'après l'association, il y aurait 3-4 dossiers pour lesquels il n'y a pas ou plus d'enquête ouverte.

En plus de ces 11 familles présentes ce jeudi à Lyon, l'ARPD a recensé d'autres cas - environ 10 - pour lesquels elle espère que ce travail de recoupement sera fait. Des dossiers qui ont toujours un lien avec Rhône-Alpes, Chambéry où Nordahl Lelandais avait quelques habitudes notamment. Pour 4, un corps a été retrouvé mais les familles ne croient pas à la mort naturelle ou au suicide. "Ce tableau, on l'a envoyé aux services de gendarmerie et de police chargés de refaire le parcours de Nordahl Lelandais depuis qu'il a quitté l'armée en 2009. A charge pour eux de l’exploiter comme ils l'entendent et en fonction des demandes qui émanent de l'autorité judiciaire", précise Bernard Valézy.

Le sentiment d'avoir été "abandonnées" pendant longtemps

Ces familles ont échangé leur numéro de téléphone et devraient se rencontrer à nouveau pour faire le point. Beaucoup ont fait part de leur sentiment d'avoir été "abandonnées" par le passé. "Faut y être passé pour savoir ce que c'est", confie Régis Pique, dont le compagnon Eric Foray a disparu en 2016 dans la Drôme. Il explique avoir mené des recherches tout seul, allant jusqu'à faire la démarche pour regarder les images de caméras de vidéo-surveillance. Samia, la sœur de Rachid Rameche, disparu en 2009, indique que pour sa part "aucune enquête n'a été ouverte; on se heurte à un mur"

Faire évoluer le dispositif des personnes disparues

Outre ses histoires personnelles qu'elle souhaite voir avancer, l'association Assistance et recherche de personnes disparues veut faire évoluer le dispositif de recherche des personnes disparues. Ce mardi, elle a donc remis au ministère de la Justice 33 propositions. Il y a par exemple "la création d'un organisme interministériel chargé de coordonner l'action des services publics dans le domaine de la recherche des personnes disparues." Bernard Valézy souhaite aussi, comme le procureur de la République de Grenoble d'ailleurs, qu'un fichier des personnes disparues voit le jour. Aujourd'hui, il existe un fichier des personnes recherchées mais seules sont enregistrées les disparitions considérées comme inquiétantes. Un fichier donc incomplet et le regret pour l'association qu'aujourd'hui en France on ne dispose pas d'un nombre précis quant aux personnes majeures disparues.

Les 11 disparitions évoquées à Lyon

- Rachid Rameche, disparu en juin 2009, à Bassens (73) alors qu'il séjournait dans un établissement psychiatrique.

- Nicolas Suppo, 30 ans, ouvrier à Echirolles (38). Il, disparu pendant sa pause de midi le 15 septembre 2010. Ses collègues l’avaient vu le matin au boulot.

- Adrien Fiorello, 22 ans, dont la disparition intervient le 6 octobre 2010 à Firminy (42). Le téléphone portable du jeune homme a été localisé à Chambéry en fin d'après-midi. Chambéry où Nordahl Lelandais avait alors un élevage de chiens.

-Nelly Balmain, 29 ans, quitte le domicile familiale de Saint-Jean-en-Royans (26) en scooter, le 8 août 2011, sans réapparaître.

-Jean-Christophe Morin disparaît lors d'une fête electro au fort de Tamié à Albertville (73) le 9 septembre 2011.

-Malik Boutvillain, 32 ans, disparaît à Echirolles (38) le 6 mai 2012. Il était parti faire son jogging.

-Lucie Roux, 43 ans, disparaît le 16 septembre 2012 à Bassens (73) alors qu'elle résidait au centre psychiatrique.

-Stéphane Chemin, 33 ans, qui souffre de schizophrénie, a disparu le 24 septembre 2012, au Bourg d'Oisans (38).

-Florent Bonnet, 37 ans, disparaît à Bourg-Saint-Maurice (73) le 18 janvier 2014. Il était parti en moto et son deux-roues a été retrouvé près du tunnel du Siaix, un casque posé dessus.

-Anne-Charlotte Poncin, 30 ans, disparue le 5 janvier 2016 à Ambérieu (01). Le matin, elle quitte son domicile pour aller en centre-ville chercher du travail.

-Eric Foray, 47 ans, se volatilise le 16 septembre 2016, peu après midi, alors qu'il venait d'effectuer des courses à Chatuzange-le-Goubet (26).