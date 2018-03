Deux plaintes ont été déposées ce vendredi par les familles des deux disparus du fort de Tamié (Savoie). Les faits remontent à 2011 et 2012 et pourraient être liés à la présence de Nordahl Lelandais dans le secteur.

Albertville, France

Les familles de Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou, disparus au fort de Tamié (Savoie) en 2011 et 2012, aimeraient voir ces affaires réexaminées à la lumière des derniers éléments concernant Nordahl Lelandais. Elles ont donc déposé plainte ce vendredi pour enlèvement et séquestration devant le parquet d'Albertville.

Relancer les deux enquêtes

En février, Nordahl Lelandais a avoué avoir tué "involontairement" Maëlys, 9 ans ; le jour même, le corps de la fillette était retrouvé par les enquêteurs. Le trentenaire est aussi mis en examen pour l'assassinat du jeune caporal Arthur Noyer, dont le crâne a été retrouvé et identifié.

Ces plaintes ont donc pour but de relancer l’enquête. L'avocat des familles de Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou, Didier Seban, "spécialiste des "cold cases" espère "qu’un juge d’instruction [sera] nommé pour que les familles puissent le rencontrer et demander que les vérifications soient faites".

Connaître la vérité

Farida, la sœur de Ahmed Hamadou, porté disparu en 2012 au fort de Tamié, explique qu'il est "impossible" selon elle que son frère ait disparu volontairement : "Je veux connaitre la vérité, dit-elle, savoir ce qu'il s'est passé et ou est mon frère".

Pour l'instant, on ignore comment seront traitées ces plaintes, s'il y aura ou non l'ouverture d'une information judiciaire. Les dossiers de ces deux disparitions font comme d'autres, l’objet de vérifications de la cellule "Ariane", équipe de gendarmes chargée de faire des recoupements entre la vie de Nordahl Lelandais et des affaires de disparitions non élucidées, qui pourraient être liées à lui.

