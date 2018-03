Échirolles, France

Après avoir reconnu, le 14 février dernier, être à l'origine de la mort de Maëlys, Nordahl Lelandais a également, jeudi, qu'il avait tué le caporal Arthur Noyer, disparu après une soirée à Chambéry en avril 2017. On ne sait pas dans quelles circonstances il l'a tué.

Pour Maëlys, il avait dit que c’était "involontaire". Du coup, ces nouveaux aveux partiels de Lelandais ont fait réagir les 11 familles de disparus de la région Auvergne Rhône Alpes, dont la famille Boutvillain.

L'avis de recherche placardé par sa famille, lors de sa disparition, en mai 2012 -

Six ans après la disparition de Malik, la justice ouvre une information judiciaire

Ce 6 mai 2012, Malik Boutvillain part faire son footing du côté de la Frange Verte, un parc situé à Echirolles, on ne le reverra jamais. A l’époque, l’enquête est bâclée et conclut à une fugue ou un suicide. Mais la famille de Malik, sa mère et ses deux soeurs, n'y croit pas. Les années passent, sans nouvelles, sans savoir ce qui est arrivé au jeune homme, sans pouvoir faire son deuil.

Jusqu'à ce qu’éclate l'affaire Lelandais. Le 14 février dernier, après avoir nié durant des mois, il avoue le meurtre de Maëlys, 9 ans, enlevée, lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin. Jeudi, il reconnait celui du caporal Noyer. Et s'il avait commis d'autres crimes, se demandent les proches des disparus de la région, comme ceux de Malik.

Malik, lors d'une fête de famille - Famille Boutvillain

Dalila, la soeur de Malik, demande à Lelandais de libérer sa conscience

Dalila, l'une de ses sœurs explique : "Oui, c'est un espoir. Je lui demande de libérer sa conscience. Je ne l'accuse pas, pour mon frère. Mais s'il sait quelque chose, qu'il le dise. Cela fait des années qu'on s'interroge. Je me réveille, je pense à Malik, je m'endors, je pense à lui. c'est une torture de ne pas savoir ce qui s'est passé"

Le parquet de Grenoble vient d'ouvrir une information judiciaire. Elle a été confiée à l'un des trois juges qui instruisent l'affaire Maëlys.

Les familles des disparus de la région AURA se réuniront à Lyon, le 27 avril prochain, pour faire le point sur les différentes enquêtes que l'affaire Lelandais a relancées.