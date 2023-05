Affaire Leslie et Kevin : la grand-tante de Leslie lance un appel pour retrouver Onyx en Dordogne

"Onyx, c'était le bébé de Leslie", Marie-Thérèse, la grand-tante de la jeune femme, n'a pas de mots assez forts pour décrire leur relation : "Il était collé à elle, il ne faisait pas un pas sans Leslie, et inversement. Elle était fusionnelle avec ce chien". Au moment de la disparition du jeune couple , retrouver Onyx faisait déjà partie des priorités de la famille de Leslie. Depuis que les corps ont été retrouvés, "c'est devenu LA priorité". Elle lance un appel, ce lundi 15 mai, sur France Bleu Périgord.

"On veut finaliser ce chapitre", raconte cette femme de 76 ans installée en région parisienne, "on a besoin de le savoir où est Onyx". Elle est connectée, pratiquement en continu, jusqu'à tard dans la nuit, sur les réseaux sociaux, et sur le groupe Facebook "Leslie, Kevin, Onyx," : "Les gens se mobilisent, la moindre des choses, c'est de leur répondre". Elle a créé ce groupe pour aider les parents de Leslie qui reçoivent énormément de messages : "Je tiens parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de la colère, j'ai juste la rage".

Onyx en Dordogne ?

Onyx serait en Dordogne, selon une déclaration faites aux gendarmes chargés de l'enquête par l'un des cinq hommes arrêtés, dont un ami du couple. Ils sont mis en examen pour assassinat ou bien pour leur implication dans la mort violente du jeune couple à Prahecq dans les Deux-Sèvres.

D'après les révélations du journal le Parisien, le 27 avril dernier, après le crime, le groupe a voulu faire disparaître le chien. Il y a d'abord eu une tentative d'empoisonnement avec des boulettes de bœufs mélangées à de la mort aux rats. Le projet était ensuite de tuer le chien avec un fusil de chasse. L'homme chargé de le faire par l'ami du couple raconte qu'il n'a pas pu, et qu'il a emmené Onyx en Dordogne où il l'aurait relâché. Un trajet d'au moins 115 kilomètres depuis les Deux-Sèvres.

Onyx est castré mais il n'est pas tatoué ou pucé. - DR

"Il faut le retrouver, vivant ou mort"

Marie-Thérèse ne sait pas si c'est vrai : "Pourquoi le relâcher là-bas ? pourquoi faire toute cette route ? Ils auraient pu le lâcher dans le marais poitevin, cela aurait été pareil". Mais qu'importe, si Onyx est en Dordogne, il faut le retrouver : "On sait que d'en haut, Leslie nous regarde et que si on restait là sans rien faire, elle nous maudirait".

La grand-tante de Leslie est persuadée aujourd'hui que si le chien est toujours en vie, il est chez quelqu'un. "Il ne peut plus être en errance au bout de six mois, mais quelqu'un l'a peut-être recueilli et n'a pas fait le rapprochement". Si Onyx est mort, la famille souhaite le récupérer pour qu'il soit enterré à côté de Leslie.

Sa petite nièce adorait les animaux, et depuis toujours. Elle se souvient d'une anecdote au moment de Noël 2021 avec l'autre chien de Leslie, Baiko : "Il avait mangé tout le saumon de noël et notre repas, Leslie ne l'a pas grondé. Elle lui a juste dit qu'il aimait visiblement le saumon et elle est partie en racheter, ça, c'est Leslie".

Des partages massifs sur les réseaux sociaux

Les photos d'Onyx sont partagées et diffusées sur les réseaux sociaux et les groupes spécialisés. Non seulement par la famille et les proches de la jeune femme, mais aussi par des anonymes qui tentent d'apporter leur aide dans cette quête définie comme "vitale moralement" par la grande-tante.

Des messages et des indications sur des chiens vus dans le nord-ouest de la Dordogne ont déjà été envoyés depuis les révélations du journal le Parisien, mais "rien de concret" jusque-là, selon Marie-Thérèse.

La SPA contactée

Leslie avait récupéré Onyx quand il avait un an, il en a cinq aujourd'hui. Il est castré, mais n'est ni pucé, ni tatoué. Ce chien croisé staff-malinois a le bout des quatre pattes blanches et une forme blanche en forme d'oie sur le poitrail.

En Dordogne, la SPA de Bergerac a reçu beaucoup de messages avec la description d'Onyx pour tenter de le retrouver. Le président de l'association, Eric Delugin, explique que les bénévoles sont particulièrement attentifs lorsqu'un chien qui ressemble à Onyx est rapporté ou bien capturé par la fourrière.

Si vous avez vu Onyx, contactez le standard de France Bleu Périgord au 05.53.53.82.82.