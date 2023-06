Affaire Leslie et Kevin : le procès du père de Kevin, jugé pour avoir voulu venger son fils, s'ouvre à Niort

Le procès de Guy Trompat, le père de Kevin Trompat, retrouvé assassiné avec sa compagne en mars dernier en Charente-Maritime, s'est ouvert ce vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Niort. L'homme de 50 ans répond de deux faits "d'instigation à l'assassinat non suivie d'effet" et "de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou tout autre objet en récidive". La demande de huis clos a été rejetée.

Il lui est notamment reproché "d'avoir proféré des menaces de mort" via les réseaux sociaux "à l'encontre des personnes mises en examen dans le dossier lié à la disparition de son fils et d'avoir offert une somme d'argent à quiconque les tuerait eux ou leurs proches", avait précisé le procureur de la République Julien Wattebled. Cette proposition "aurait été relayée dans différents établissements pénitentiaires et aurait été suivie de la diffusion des photographies des personnes visées", a expliqué le magistrat. En tout, 14 personnes auraient été visées : les cinq personnes détenues dans l'affaire de la disparition du couple ainsi que certains de leurs proches, qui se sont portés parties civiles.

Une première audience en mai

Le 4 mai dernier, Guy Trompat était passé en comparution immédiate devant ce même tribunal correctionnel de Niort. Mais avait demandé un délai pour préparer sa défense. Cela lui avait été accordé, et le quinquagénaire avait été placé sous mandat de dépôt. Début mai, il s'était présenté à la barre les larmes aux yeux, parlant d'une "colère" liée à la mort de son fils qui lui fait "péter les plombs". Mais il avait réfuté avoir offert 100.000 euros pour tuer les présumés coupables.

Au moment de la disparition du couple fin novembre, Guy Trompat était incarcéré pour "violences volontaires". Début mai, il avait été fait état de 22 mentions à son casier judiciaire, dont plusieurs pour menaces de mort

Fin novembre 2022, un jeune couple, Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kévin Trompat, 21 ans, avait disparu à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. Leurs corps ont été retrouvés plus de trois mois après en Charente-Maritime. Dans cette affaire, cinq personnes sont mises en examen, dont trois pour "assassinat". Parmi eux, Tom Trouillet, un ami du couple, qui devait les héberger la nuit de leur disparition..