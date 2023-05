Affaire Leslie et Kevin : le procès du père de Kevin pour "instigations à l'assassinat" renvoyé au 2 juin

Ce jeudi, l'audience consacrée à Guy Trompat au tribunal de Niort n'a pas duré très longtemps. Le père de Kévin, le jeune homme tué avec sa compagne Leslie à Prahecq fin novembre, faisait l'objet d'une comparution immédiate pour "instigations à l'assassinat non suivies d'effet" et menaces de mort envers les 5 personnes mises en examen pour la mort de son fils. Mais aussi leurs proches. En tout, 14 personnes auraient été visées. Le tribunal a accédé à la demande de la défense et renvoyé le procès au 2 juin. Ce jeudi, Guy Trompat a été placé en détention provisoire.

C'est un père endeuillé, marqué, qui a pris place sur le banc des prévenus. Guy Trompat se tient les mains croisées dans le dos quand le président développe ce qui lui est reproché. L'homme de 50 ans est soupçonné d'avoir proposé via les réseaux sociaux 100.000 euros à quiconque tuerait l'un des mis en cause de l'affaire ou leurs proches. "Cette proposition aurait été relayée dans différents établissements pénitentiaires" avait, un peu plus tôt, précisé le procureur de la République de Niort, alors que cinq hommes sont en détention provisoire pour la mort de Kévin et Leslie. Le père de Kévin aurait également proféré des menaces de mort, avec des photos et des messages "Il faut qu'ils crèvent". D'autres plus injurieux.

Une "colère" qui fait "péter les plombs"

Les larmes aux yeux, Guy Trompat a parlé ce jeudi d'une "colère" liée à la mort de son fils qui lui fait "péter les plombs". Mais il a réfuté avoir offert ces 100.000 euros. Il encourt 10 ans de prison.

Lors de cette demande de renvoi, le tribunal s'est penché sur la personnalité du Niortais : 22 mentions à son casier judiciaire, dont plusieurs pour menaces de mort. Son avocat a rappelé que cet homme avait subi le "pire des crimes" qu'il allait tous les jours sur la tombe de son fils. Le tribunal a toutefois décidé de l'incarcérer jusqu'à la prochaine audience, notamment en raison du risque de renouvellement de l'infraction et de pressions sur les témoins.