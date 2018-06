On connaîtra ce mardi la durée des peines de prison pour Sabrina Kouider et Ouissem Médouni. Ce couple de Français âgés de 35 et 40 ans a été condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre à Londres de Sophie Lionnet qui a vécu dans l'Yonne à Paron.

Yonne, France

C'est la dernière étape de ce procès.

Et c'est le président du tribunal , qui n'a pas assisté aux délibération du jury qui doit se prononcer ce mardi En son âme et conscience, il va définir la durée de la peine incompressible que devra purger Sabrina Kouider et Ouissem Médouni. 15 ans au minimum , 35 ans au maximum. La principale difficulté pour le juge dans cette affaire, c'est qu'à l'issue du procès on ne sait toujours pas qui a porté le coup mortel à Sophie Lionnet.

C'est le président du tribunal qui fixe les peines des deux coupables. Mais il reste des zones d'ombres dans cette affaire. Willy Billiard journaliste à L'Est Eclair Copier

Les avocats des deux accusés ont joué sur cette incertitude en se renvoyant constamment la balle. Il y a malgré tout une indication qui vient des membres du jury. Ils ont déclaré Sabrina Kouider coupable à l'unanimité. Coupable aussi Ouissem Médouni mais à 3 voix près.

On pourrait donc imaginer que la peine soit moins lourde pour Médouni que pour Sabrina Kouider.