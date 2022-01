Affaire Louis Ribes : à Vienne, des victimes demandent une enquête

Le père Louis Ribes, accusé d'abus sexuels par des dizaines de paroissiens de la Loire du Rhône et de l'Isère, mineurs à l'époque, a passé les 26 dernières années de sa vie à Vienne au séminaire des anciens d'Estressin ; il est mort en 1994. Ce jeudi soir le diocèse de Grenoble-Vienne organisait une réunion "d'écoute et d'échange" animée par le père Loïc Lagadec, ancien vicaire général et qui gère actuellement le diocèse par intérim. Deux membres de la cellule d'écoute du diocèse, une psychanalyste et un médecin, étaient également présents.

"L'Église n'a pas été à la hauteur"

Le père Lagadec, qui a souligné "le courage des victimes" a tenu à préciser en introduction : "Je suis ici ce soir au nom de l'Église, pour écouter, pour chercher la vérité et parce que je crois aux bienfaits de la parole et de la fraternité. Je suis le représentant de l'Église mais je ne viens pas pour défendre l'institution." Au sujet des prêtres pédophiles : "Face à ça, le mot qui vient c'est trahison." Et le responsable ecclésiastique de reconnaître que "l'Église n'a pas été à la hauteur. Elle a longtemps été dans le déni de l'ampleur du problème. La prise de conscience est désormais réelle même si elle est récente." Après ces propos liminaires, la réunion s'est tenue à huis-clos, sans la présence des journalistes.

"On ne va pas nous rendre notre jeunesse..."

Un homme en sort au bout d'une heure, seul. Il se dit d'abord "très déçu", puis "très en colère". C'est lui le premier à avoir dénoncé le père Ribes, en 2015. Un signalement dont on retrouve trace dans les archives du diocèse de Grenoble-Vienne, et qui a été transmis ensuite au diocèse de Lyon... Et puis plus rien. "On ne va pas nous rendre notre jeunesse, témoigne cet homme qui avait une dizaine d'années lorsqu'il a été victime d'abus de la part du prêtre, au séminaire d'Estressin. Mais qu'on les cherche, les photos, les documents" lance-t-il.

Ces photos, c'est aussi ce que cherche Luc Gemet, victime de Louis Ribes dans les années 70. "Des photos de nous nus", précise-t-il. "Qui a débarrassé sa chambre quand il est mort? Qui s'est occupé de ses affaires? Que sont devenus les photos, les dessins - il y avait des milliers de dessins ?"

8 victimes ont témoigné auprès de la cellule d'écoute

"Je me suis engagé à faire tout ce que je peux dans les jours qui viennent pour trouver les réponses à leurs questions, déclare Loïc Lagadec à la sortie de la réunion. Il n'y a rien dans les archives ; mais la différence c'est que les gens ont parlé, et que là les victimes ont donné des pistes sur (par exemple) qui vivait au séminaire, et donc ça donne des indications pour savoir ce que sont devenues ces photos et ces dessins."

A ce jour, la cellule d'écoute du diocèse de Grenoble-Vienne a recueilli les témoignages de huit personnes. Hier soir, des victimes du père Ribes ont évoqué 25 autres cas. En Isère, le nombre de ses victimes s'élèverait donc à plusieurs dizaines... Un participant aurait par ailleurs dénoncé un autre religieux - mais sans que l'on sache s'il s'agit ou non d'un cas ancien.