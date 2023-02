Affaire Louna : la cour d'appel de Nancy blanchit les experts et déboutent les parents de la fillette

Louna, aujourd'hui âgée de 11 ans, souffre d'une maladie génétique appelée l'angioedème, qui provoque notamment des hématomes sur tout le corps.

Ses parents, Yoan et Sabrina, ont raconté leur histoire dans un livre, intitulé "Jamais sans toi Louna" qui avait été adapté à la télévision. Originaires de Nancy, ils vivent aujourd'hui à la Mure, en Isère.

ⓘ Publicité

Accusés à tort de maltraitance

Ils avaient été accusés de maltraitance, après avoir conduit leur bébé aux Urgences, lors d'une crise, en 2011. Ils avaient pourtant précisé aux médecins que le nourrisson souffrait sans doute de la même pathologie que sa mère, elle aussi atteinte d'angioedème.

Pourtant, aucune analyse complémentaire n'avait été faite et leur enfant leur avait été retirée de l'âge de 3 mois jusqu'à ses 4 ans avant qu'ils ne soient blanchis grâce à une prise de sang, prouvant la maladie, qu'ils avaient fait faire, de leur propre initiative.

Indemnisés en première instance, par la justice

Ils avaient donc attaqué les 3 experts médicaux qui les avaient mis en cause. En première instance, en avril 2021, ils avaient obtenu gain de cause et 130 mille euros de dommages et intérêts.

Mais les médecins avaient fait appel et ce 31 janvier 2023, la Cour d'Appel de Nancy les a relaxés. Une décision que la famille de Louna ne comprend pas. "La Cour estime que les experts n'ont commis aucune faute, alors que nous, nous estimons qu'à cause d'un rapport bâclé, ils nous ont privés de notre fille durant les 4 premières années de sa vie." s'indigne Yoan Bombarde, le père de Louna.

La famille de Louna va se pourvoir en cassation

Et il poursuit : "C'est une chape de plomb qui nous tombe dessus. On pensait, qu'après toutes ses années à nous battre sur le plan judiciaire, on allait voir enfin le bout du tunnel, et là, on sait que l'on repart pour de nombreuses années. Car on va se pourvoir en cassation. Cela a un coût aussi pour nous. Mais, même si c'est dur moralement et financièrement, on ira jusqu'au bout."

Louna a été reconnue invalide à 80 %, à cause de sa maladie. Ses parents ont engagé une autre procédure, cette fois-ci contre le CHU de Nancy, devant le tribunal administratif. Cette procédure est toujours en cours.