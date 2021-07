Affaire Lucas Tronche : l'analyse ADN des ossements confirme qu'il s'agit bien du corps de l'adolescent

Le jeudi 24 juin dernier, dans la matinée, des "ossements pouvant être d’origine humaine, de débris de vêtements et d’un sac similaire à celui de Lucas Tronche" ont été retrouvés sur la commune de Bagnols-sur-Cèze, sur des parois rocheuses. Des examens médico-légaux et si possible génétiques des ossements ont réalisés. Selon M6, l'expertise ADN confirme qu'il s'agit bien du corps de l'adolescent porté disparu depuis mars 2015 alors qu'il était sensé se rendre à un cours de natation.

France Bleu Gard Lozère avait depuis révélé que le téléphone portable retrouvé au même endroit était bien celui de Lucas Tronche.

En plus des ossements, des débris de vêtements et d'un sac à dos avaient également été découverts sur la falaise. Les investigations "s'orientent de plus en plus vers l'authentification de Lucas Tronche", déclarait alors Eric Maurel le procureur de la République de Nîmes. "Il est désormais quasiment certain que le blouson était celui de Lucas Tronche", affirmait-il. Des débris de montre ont aussi été retrouvés et "il est quasiment certain qu'il s'agissait de la montre de Lucas Tronche (..) S'il y avait encore des incertitudes sur le sac à dos, il est de plus en plus probable au regard des éléments qu'il était celui de Lucas Tronche". En revanche, des chaussures ont été retrouvées mais la mère du disparu n'a pas pu les authentifier.

Il s'agit maintenant pour les enquêteurs d'essayer déterminer les raisons précises de ce drame.