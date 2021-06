Affaire Lucas Tronche : "difficile d'envisager que quelqu'un ait pu transporter le corps"

Quelles sont les dernières avancées de l'enquête dans l'affaire Lucas Tronche ? L'identification du corps permet-elle déjà de confirmer qu'il s'agit bien de celui de l'adolescent porté disparu depuis mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze (Gard) ? Après de nouvelles fouilles de la police judiciaire et des sapeurs-pompiers ce vendredi matin, le procureur de la République de Nîmes Eric Maurel a tenu une nouvelle conférence de presse à 17h.

De "nouveaux ossements" et de "nouveaux objets" ont été retrouvés, déclare ce vendredi le procureur. Il précise par ailleurs qu'il est "fort peu probable que le corps ait été transporté" jusque là où il a été trouvé. Il ajoute que "la configuration du terrain permet difficilement d'envisager que quelqu'un ait pu transporter le corps".

Les investigations "s'orientent de plus en plus vers l'authentification de Lucas Tronche" selon le procureur. "Il est désormais quasiment certain que le blouson était celui de Lucas Tronche", affirme-t-il. Des débris de montre ont aussi été retrouvés et "il est quasiment certain qu'il s'agissait de la montre de Lucas Tronche". "S'il y avait encore des incertitudes sur le sac à dos, il est de plus en plus probable au regard des éléments qu'il était celui de Lucas Tronche", ajoute-t-il.

En revanche, des chaussures ont été retrouvées, mais la mère du disparu n'a pas pu les authentifier. Néanmoins, "elles ne sont pas non plus écartées formellement". Alors que Lucas Tronche se rendait à la piscine au moment de sa disparition, aucun maillot de bain ni serviette de bain n'ont été retrouvés dans le sac.

Ce jeudi, des ossements, débris de vêtements et un sac à dos pouvant correspondre à celui de Lucas ont été retrouvés à Bagnols-sur-Cèze, tout près du domicile du disparu, sur une zone très difficile d'accès dans la pente d'une falaise.