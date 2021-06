Affaire Lucas Tronche : "peut-être un début de réponse" Jean-Yves Chapelet, maire de Bagnols-sur-Cèze

Des ossements, des débris de vêtements et un sac ont été découverts ce jeudi à Bagnols-sur-Cèze (Gard), à proximité du domicile de Lucas Tronche, un adolescent porté disparu depuis 2015, a annoncé le procureur de Nîmes. "Des examens médico-légaux et si possible génétiques des ossements seront réalisés", a indiqué à la presse le procureur Eric Maurel. Le sac retrouvé est "similaire à celui de Lucas Tronche", a-t-il ajouté. La zone exploitée où ont été faites ces découvertes se trouve sur des parois rocheuses. Le maire de Bagnols-sur-Cèze connaît le secteur des recherches par cœur. C'est ce qu'il a expliqué en direct sur France Bleu Gard Lozère "C'est un secteur proche, qu'on connaît très bien. Il a fait l'objet des premières recherches. Souvent des patrouilles sont passées par là. Il est très proche du lieu des parents. Il y a une falaise.. une falaise abrupte qui tombe sur un bosquet très dense, qui est en pied de falaise, et qui est très difficile d'accès."

"Surtout je pense à Eric et Nathalie, et aux frères de Lucas.. Ils ont peut-être un début de réponse" Jean-Yves Chapelet, maire de Bagnols-sur-Cèze, en direct sur France Bleu Gard Lozère

Le maire de Bagnols-sur-Cèze est très proche de la famille. "Il s'avère qu'il y a six ans, c'est moi qui ai coordonné toutes les recherches sur le terrain. Cette partie avait été passée au peigne fin. Par contre, cette parcelle précise, peut-être qu'on n'avais pas pu y rentrer." Il est évidemment bouleversé : "A titre personnel, ça me marque énormément. C'est un pan de ma vie d'élu. En plus, Eric et Nathalie sont vraiment des amis. J'ai eu Eric au téléphone, ça a fait du bien de se parler. A la fois c'est un soulagement, parce qu'au moins on peut se raccrocher à quelques chose. Mais ça va être compliqué. Surtout je pense à Eric et Nathalie, et aux frères de Lucas.. Ils ont peut-être un début de réponse"