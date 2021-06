Affaire Lucas Tronche : une disparition non résolue depuis 2015

Les opérations de fouilles ont associé le SRPJ de Montpellier, l'OCRVP et le GRIMMP 30.

Le 18 mars 2015 en fin d’après-midi, Lucas Tronche disparaît alors qu’il quitte le domicile familial. C’est un adolescent de 15 ans, sans histoire, qui habite à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard et qui doit se rendre à la piscine municipale de Laudun-l’Ardoise. Il ferme la maison, mais il ne prend pas ses affaires de natation et il ne rejoindra jamais son frère aîné qui l’a devancé.

L'enquête est confiée au SRPJ de Montpellier. Cette affaire a été très fortement médiatisée, mais quatre ans après, cette disparition n’est toujours pas élucidée. Fugue, mauvaise rencontre… aucune thèse n’est écartée.

De multiples recherches

Les bénévoles sont très nombreux à se mobiliser dans les quelques jours qui suivent la disparition. Des militaires patrouillent dans les alentours, les collines et les chemins, la rivière Cèze est sondée… Un hélicoptère, des équipes cynophiles et de nombreux sauveteurs œuvrent également aux battues.

Plus de 1.500 personnes participent aux recherches. Sans aucun résultat. Et très rapidement, le mouvement des bénévoles s’organise : un site internet est créé "retrouvons-lucas.fr", des comités de soutien se montent dans plus d’un millier de villes en France.

Des pistes, un corbeau et un témoin

À l’automne 2015, sept mois après la disparition de Lucas, ses parents reçoivent un message qui leur annonce que leur enfant va bien. Éric et Nathalie vont ainsi recevoir onze lettres anonymes jusqu’à l’été 2016 qui donnent des nouvelles de leur fils. Grace à une caméra de vidéosurveillance dans le centre de tri où l’expéditeur est venu poster ses missives, la police interpelle le corbeau à son domicile.

Il est condamné à deux ans de prison dont un ferme en octobre 2017. Cet homme, un habitant de Valence dans la Drôme, est bien l’auteur des lettres anonymes, mais il n’a aucun rapport avec la disparition de Lucas.

En décembre 2016, un appel à témoins est lancé par la police avec le portrait-robot d’un homme aperçu par une passante près de la maison familiale. L’appel est relancé et précisé en septembre 2017.

Enfin, en octobre 2018, l’homme est retrouvé, c’est un habitant de la commune. Après une garde à vue, il est mis hors de cause et relâché. En janvier 2018, l’hypothèse d’une implication de Nordahl Lelandais est envisagée. Mais finalement écartée.

Des bénévoles toujours très motivés

Un an après la disparition de Lucas, un lâcher de ballons est organisé dans sa commune, à Bagnols-sur-Cèze, mais également dans une trentaine de villes en France. D’août à octobre 2016, une deuxième campagne d’affichage est lancée. Le portrait de Lucas est placardé sur 700 panneaux Decaux de quatre mètres sur trois le long des routes.

C’est une première en France, en matière de recherche de personne disparue. Un spot publicitaire est également diffusé dans plus de 500 stations-service à partir de fin octobre 2016. C’est-à-dire que plus de neuf millions d’automobilistes vont voir le portrait de Lucas en faisant le plein de carburant.

Deux ans après la disparition de Lucas, les bénévoles de l’association tournent une vidéo destinée aux réseaux sociaux. Pour la troisième année, tous les volontaires se donnent rendez-vous sur la place Mallet à Bagnols-sur-Cèze, pour créer une mosaïque géante de la solidarité. Pour les quatre ans, un rassemblement est à nouveau organisé en sa mémoire.

La découverte d'ossements humains

Rebondissement dans l'enquête le jeudi 24 juin 2021. "Des ossements pouvant être d'origine humaine, des débris de vêtements et d'un sac similaire à celui de Lucas Tronche ont été retrouvés ce jeudi matin à Bagnols-sur-Cèze" a précisé Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes qui s'est rendu sur place.

L'endroit des découvertes est "une falaise abrupte qui tombe sur un bosquet très dense, qui est en pied de falaise, très difficile d'accès". C'est un lieu que Lucas Tronche fréquentait. Des examens médico-légaux des ossements vont être réalisés. Les résultats pourraient être connus d'ici cinq à dix jours. Mais Eric Maurel confie clairement : "Nous aurons beaucoup de mal à déterminer ce qu'il s'est réellement passé."

Depuis six ans, toutes les recherches menées pour retrouver l'adolescent se sont soldées par un échec.