Affaire Lucas Tronche : "vraiment bon espoir qu'on ait toutes les réponses", le maire de Bagnols-sur-Cèze

Selon Eric Maurel le Procureur de la République de Nîmes, les expertises génétiques confirment que les ossements découverts fin juin à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, sont bien ceux de Lucas Tronche, un adolescent porté disparu depuis mars 2015. Le 24 juin, des os et plusieurs effets personnels -sac à dos, vêtements- avaient été retrouvés le long de la paroi d'une falaise difficile d'accès, non loin de la maison familiale de l'adolescent. Agé de 15 ans, il avait disparu le 18 mars 2015 après avoir quitté son domicile pour se rendre à un cours de natation dans une commune voisine. "C'est surtout la fin d'un espoir. On a tous espéré depuis six ans, confie Jean-Yves Chapelet le maire de Bagnols, sur FB Gard Lozère. On s'est tous mobilisés. Lucas est devenu un peu le petit de chacun dans cette commune. C'est de la tristesse, une tristesse infinie qui nous envahit."

"On espérait. Et puis à la fois, les éléments étaient tellement convergents.. c'était un mélange entre espoir et résignation. Aujourd'hui c'est un peu la résignation qui a gagné" Jean-Yves Chapelet le maire de Bagnolssur-Cèze, sur France Bleu Gard Lozère

Pour l'instant la famille de Lucas Tronche ne souhaite pas s'exprimer. Les membres de l'association Retrouvons Lucas non plus. "Je suis à la fois maire de Bagnols, à la fois un proche de Nathalie et d'Eric, je suis un papy, je suis un papa, je suis un collègue de travail. Il y a une sphère où je vais rarement, c'est me mettre à la place des parents, explique avec une grande pudeur Jean-Yves Chapelet. Je commente ce que je sais commenter, le reste .. reste du domaine de mon intime"

Mais l'affaire n'est pas encore totalement terminée. Que s'est-il passé ce 18 mars 2015 ? L'enquête doit encore essayer de le déterminer. "Tout le monde se pose beaucoup de questions. Tout le monde élabore des scénarii, des thèses, des contre-thèses. Ce que je sais, c'est que les bénévoles, les personnes de ce territoire se sont mobilisés. Chacun a donné le meilleur pendant les périodes de recherche. Jean-Yves Chapelet comme beaucoup a donné beaucoup de sa vie ces dernières années, pour essayer de retrouver Lucas. C'étaient des heures sans sommeil, des journées de fatigue, des moments à la fois de peine et quelquefois de joie, enfin d'espoir. Je garde juste en mémoire ces moments de solidarité humaine. Aujourd'hui, la découverte de la dépouille Lucas fait que beaucoup de scénarii se sont effondrés, il en reste quelques-uns."