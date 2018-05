Paris, France

Muriel Pénicaud est arrivée vers 09H15 en compagnie de son avocat au pôle financier du nouveau palais de justice, dans le nord-ouest de Paris. la ministre du travail est convoquée sous le statut de témoin assisté. Cela lui permet d'éviter à ce stade une mise en examen dans cette enquête pour "favoritisme et recel de favoritisme" visant Business France, l'agence de promotion de l'économie française à l'étranger dont Muriel Pénicaud était directrice générale.

Une soirée à 300.000 euros

Le 6 janvier 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie mais qui cachait de moins en moins ses ambitions présidentielles, avait rencontré des centaines d'entrepreneurs français lors d'une soirée au Consumer Electronics Show (CES), grand-messe de l'innovation technologique outre-Atlantique.

Contrainte de monter cette opération de plus de 300.000 euros en urgence sous la pression du cabinet du ministre, Business France l'avait intégralement confiée à l'agence Havas, sans recourir à une mise en concurrence pourtant prévue par le code des marchés publics pour de telles sommes.

Enquête pour "favoritisme et recel de favoritisme"

L'agence Havas affirme au contraire avoir été sollicité légalement en vertu d'un contrat-cadre signé six mois plus tôt avec Business France et qui lui octroyait une forme d'exclusivité. Pour l’événement, l'agence avait perçu 289.019 euros, après renégociation. Les enquêteurs cherchent néanmoins à déterminer si Havas a pu être favorisé par rapport à ses concurrents et si Muriel Pénicaud a été informée en amont d'éventuels dysfonctionnements, ce qu'elle a toujours nié.

C'est un rapport critique de l'Inspection générale des finances, transmis par Bercy qui avait conduit le parquet de Paris à ouvrir cette enquête en mars 2017. Elle a été confiée le 7 juillet à trois magistrats instructeurs.