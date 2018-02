Pontoise, France

C'est l'élément qui a tout fait basculer. C'est lorsqu'il a eu connaissance de cette découverte des gendarmes, une minuscule tâche du sang de Maëlys retrouvée dans sa voiture, que Nordahl Lelandais est passé aux aveux.

Mercredi, il a demandé à être entendu par les juges d'instruction en charge de l'enquête sur la disparition de la petite fille de 9 ans, à la fin du mois d'août 2017. Le lendemain, les restes du corps de Maëlys étaient retrouvés dans le massif de la Chartreuse, près du domicile de Nordahl Lelandais.

La voiture de Nordahl Lelandais complètement désossée

C'est le travail acharné des gendarmes de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) de Pontoise qui a permis de retrouver cette trace de sang dans l'Audi A3 de Nordahl Lelandais.

Pendant trois semaines, une quinzaine d'enquêteurs à complètement désossée la voiture de l'ancien militaire de 34 ans. "On a démonté toutes les parties qui sont difficilement accessibles et où probablement une trace aurait pu se retrouver : des fibres, du sang, de la poussière ou d'un liquide" explique Patrick Touron, directeur de l'‎IRCGN au micro d'Emmanuel Leclere.

"Il y a toujours des petites rainures difficiles à nettoyer" — Patrick Touron, directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie

Patrick Touron, directeur de l'‎Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise (Val-d'Oise) © Maxppp -

"On a enlevé tout ce qui était facilement nettoyable et on a examiné avec des lampes spécifiques pour détecter les traces de sang ou les empreintes. (...) Même si on nettoie un véhicule, si on enlève le tapis de sol, il y a toujours des petites rainures difficiles à nettoyer. Tous ces endroits qui n'ont pas pu être nettoyés par le propriétaires, on y a eu accès." poursuit Patrick Touron.

Les prélèvements de la scène de crime analysés aussi à Pontoise

Tout ce qui a été prélevé sur la scène de crime, près de Pont-de-Beauvoisin (Isère), va être analysé au laboratoire de l'IRCGN à Pontoise. "Nous allons aussi étudier les restes de la victime, les ossements, détecter des blessures _s'il y en a, pouvoir matérialiser une fracture ou des coups portés_, une blessure d'un objet coupant. Un coup de couteau peut laisser une marque sur un os par exemple" détaille le directeur de l'Institut.

Les restes de Maëlys ont été retrouvés à Saint-Franc près de Domessin et Pont-de-Beauvoisin. © Radio France

En effet, le squelette de Maëlys "peut encore livrer des informations" même si de nombreuses preuves médico-légales ont disparu, complète le colonel Charles Agostini, médecin légiste de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie.

"Les experts vont chercher à dater la mort de Maëlys" — Charles Agostini, médecin légiste de l'‎IRCGN

Mais cet examen va durer plusieurs semaine. "_Une demi-douzaine d'experts vont chercher à dater la mort notamment grâce à l'examen des conditions environnementales, des données météorologiques et des insectes trouvés sur le site." Les restes de Maëlys doivent ensuite passer au scanner : "L'appareil est capable de déceler sur les os des éléments de preuves, parfois microscopiques. Le scanner peut révéler des traces notamment métalliques."_ Par ailleurs, une recherche de substances toxicologiques doit être effectuée. D'autres experts vont aussi analyser des éléments recueillis sur le terrain.

Nordahl Lelandais © Radio France - (capture d'écran Facebook)

Difficile d'avoir des certitudes

Si des traces de traumatisme sont décelées sur le squelette, comme l'impact d'une balle, d'une arme blanche ou d'un objet contondant, les experts pourront se prononcer sur une cause probable de la mort. S'il n'y en a pas, "il sera désormais impossible de la déterminer" ajoute le médecin légiste. Impossible également d'établir si la fillette a été victime de violences ou d'abus sexuels.

Des réponses difficiles à obtenir, six mois après la disparition de Maëlys. Mais "tous les éléments serviront aux enquêteurs et aux juges" estime Charles Agostini. Si le suspect explique les circonstances de la mort, les experts pourront vérifier si ses déclarations sont compatibles avec les constations menées.