Affaire Maëlys : la cour de cassation rejette les deux pourvois formulés par l'avocat de Nordahl Lelandais

Il s’agissait de décisions attendues et importantes dans le dossier du meurtre de Maëlys de Araujo, dans la nuit du 26 au 27 août 2017, à Pont-de-Beauvoisin (Isère). Nordahl Lelandais est l'unique suspect, poursuivi notamment pour "enlèvement" et "meurtre".

Ce mercredi, la cour de cassation a rendu plusieurs décisions après avoir étudié, le 4 juin, des pourvois formulés aussi bien par l'avocat de l'ancien maître-chien que du parquet général près la cour d'appel de Grenoble.

Me Alain Jakubowicz demandait la nullité des témoignages de plusieurs personnels pénitentiaires et l'audition d'un co-détenu. Il aurait confié à ce dernier avoir agressé sexuellement Maëlys. La cour de cassation demande à ce qu'une décision, prise en septembre 2019 par le parquet de Grenoble, rejetée par la chambre de l'instruction et qui fait référence à ce témoignage accablant soit finalement conservée. Un réquisitoire supplétif tendant à une mise en examen du chef de meurtre précédé de viol.

Autrement dit, la décision de la cour de cassation ouvre la porte à une mise en examen pour viol et donc la possibilité de poursuites de ce registre devant la Cour d'assises, en plus du meurtre et de l'enlèvement. Ce sont les juges d'instructions qui au final auront le dernier mot. L'avocat des parents de Maëlys, Me Rajon, souhaite de telles poursuites.

Par ailleurs, la cour de cassation, plus haute juridiction du pays, rejette la demande de la défense de Nordahl Lelandais sur la nullité de l'expertise psychiatrique. Le document décrit un homme qui « a exercé une emprise prédatrice sur ses victimes ». Me Jakubowicz estimait que cela est une atteinte à la présomption d’innocence. Sollicité, ce dernier n'a pas souhaité s'exprimer.

Le communiqué du parquet