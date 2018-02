Grenoble, France

Nordahl Lelandais est-il sur le chemin de la vérité ou vient-il seulement de lâcher sur ce qu’il ne pouvait plus nier ? Est-il un manipulateur comme certains de ses détracteurs le décrivent ou un homme anéanti et animé par un esprit de rédemption comme le présente son avocat ?

Après les aveux partiels du principal suspect dans le meurtre de Maëlys et la découverte des restes du corps de la petite fille dans le massif de la Chartreuse, Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, analyse pour France Bleu la situation.

"Il était forcé d’avouer"

Selon le spécialiste, qui a interrogé plusieurs dizaines de tueurs en série dans le cadre de ses recherches, les aveux de Nordahl Lelandais sont "des aveux partiels". "On ne connait rien des circonstances de ce qu’il qualifie de mort involontaire. Jusqu’à présent, c’est quelqu’un qui est toujours resté totalement muet, qui a donné quelques réponses lorsqu’il était confronté à des preuves comme la disparition de son short tâché ; le fait de nettoyer son véhicule avec un détergent puissant. Mais cette fois ci, _il a été confronté à une preuve irréfutable_, ce qui l’a obligé et forcé à avouer".

Pour Stéphane Bourgoin, il ne s’agit pas d’un acte de rédemption

"S’il pleure sur la scène de crime, évidemment c’est un choc émotionnel y compris peut-être pour lui parce qu’il sait qu’avec la découverte du corps de Maëlys, son sort judiciaire est scellé"

— Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série

Est-ce un manipulateur ?

Nordahl Lelandais est également suspecté du meurtre d’Arthur Noyer, jeune militaire disparu en avril 2017. Pour Bernard Boulloud, l’avocat de la famille Noyer, le principal suspect est "un grand manipulateur". Une théorie que Stéphane Bourgoin valide. "Il ne faut pas oublier que c’est un délinquant confirmé et condamné, qu’il a été renvoyé de l’armée pour usage et trafic de stupéfiant. S’il s’invite au mariage, parce qu’il n’était pas prévu dans la liste des invités, c’est pour dealer des stupéfiants" dit-il.

Mais le spécialiste des tueurs en série note surtout une chose : "Quand on voit l’organisation criminelle mise en place une fois que Maëlys a disparu, éteindre les téléphones, les rallumer, etc. C’est d’un cynisme inouï que de revenir sur cette fête de mariage alors qu’il s’est débarrassé du corps et de la tuer".

Stéphane Bourgoin est toutefois dans l’incapacité de dire s’il s’agit ou non d’un cas de tueur en série. Mais il rappelle quand même les "critères" de sa définition : "Un tueur en série, c’est généralement un psychopathe qui n’a ni remords ni empathie, qui a eu une enfance dysfonctionnelle, qui a subi des abandons parentaux ou des abus psychologiques, physiques ou sexuels et qui va petit à petit franchir un certain nombre de paliers. On ne nait pas tueur en série, on le devient."