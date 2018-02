Les réactions des habitants du Pont-de-Beauvoisin (Isère), après les aveux de Nordahl Lelandais, oscillent entre surprise, gêne et colère. Depuis six mois, ils ont suivi l'enquête sur la disparition de Maëlys. Mercredi, ils ont réagi au dénouement, la découverte du corps et les questions en suspend.

Le Pont-de-Beauvoisin, France

Entre gêne, colère, soulagement et surprise. Les habitants du Pont-de-Beauvoisin (Isère) suivent eux-aussi les avancées et rebondissements de l'enquête sur la disparition de Maëlys, depuis cette nuit du 26 au 27 août 2017. La petite commune de 3500 habitants, située près du massif de la Chartreuse et proche de La Tour-du-Pin, a malgré elle fait partie de l'actualité de ces six derniers mois.

"C'est super perturbant pour les habitants d'ici puisque tout le monde le connaissait, on est un petit village"

L'ombre de Maëlys depuis six mois

Voilà quasiment six mois que le visage de Maëlys s'affiche sur les vitrines des commerces du Pont-de-Beauvoisin. Ici, comme dans de très nombreuses communes voisines, très vite l'appel à témoins avait été placardé. Dans le bar, face à la mairie, où s'est tenu la conférence de presse mercredi, les images de Maëlys ou Nordahl Lelandais ont défilé en boucle sur un écran de télé. Un bar où Nordahl Lelandais venait de temps en temps. Jean le croisait parfois. "En fait la commune, ça la plonge dans une tristesse. On est humains", raconte-t-il.

Comme Maud, beaucoup, mercredi soir, avait d'abord une pensée pour Maëlys et à sa famille. "Il fallait que la vérité soit sortie à un moment donné. Pour les parents, c'est quelque chose d'important", explique-t-elle.

Un gendarme devant la brigade de gendarmerie du Pont-de-Beauvoisin © AFP - Philippe Desmaze

"On était un peu dans l'attente. On ne savait pas ce qu'il lui était arrivé. On voulait savoir." - Sarah, habitante du Pont-de-Beauvoisin

Sarah a participé à une battue citoyenne organisée en septembre pour retrouver l'enfant. "On a du mal pour ses parents", reconnaît-elle avec compassion. Après les aveux de Nordahl Lelandais, elle accuse le coup. "On se sent un peu choqué. Mais on savait qu'il l'avait tuée. Ses propos étaient suspects dès le début. On était un peu dans l'attente. On ne savait pas ce qu'il lui était arrivé. On voulait savoir."

Connaître la vérité après des mois de mensonges

Cette affaire a profondément marqué la commune. Certains habitants parlent de traumatisme. Jean espère que le suspect continuera à parler et voudrait simplement "savoir les circonstances de la mort de la petite fille".

"Peut-être qu'on y pensera moins après quelques années, mais ça restera toujours dans l'histoire de la commune, dans les mémoires" conclut Menel qui espère désormais des avancées concrètes qui permettront permettra au Pont-de-Beauvoisin de tourner un peu la page.

Mercredi soir, devant la salle des fête où a eu lieu le mariage au cours duquel Maëlys a disparu, des personnes se présentant comme des proches se sont recueillies en allumant quelques bougies.

La salle des fêtes où a disparu Maëlys, dans la nuit du 26 au 27 août 2017 © Maxppp -