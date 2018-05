Plus de trois mois après la découverte du corps de la fillette, les obsèques de Maëlys devraient avoir lieu le 2 juin, à la Tour-du-Pin en Isère.

La Tour-du-Pin, France

"Les parents de Maëlys vont pouvoir organiser ses obsèques" précise le procureur de Grenoble Jean-Yves Coquillat à France Bleu Isère, les analyses médico-légales pratiqués sur le corps de la fillette étant terminées. "Le permis d’inhumer a été délivré le 14 mai dernier" par la justice précise le magistrat.

Ces obsèques sont prévues le 2 juin prochain, dans la commune iséroise de la Tour-du-Pin. La mère de Maëlys est originaire du pays turipinois, plus précisément de la commune des Abrets (Isère). Le maire de la Tour-du-Pin, Fabien Rajon est par ailleurs l’avocat des parents de Maëlys.

Ces obsèques sont désormais possible car les expertises de l’examen du corps de la fillette viennent de s’achever. Aucun élément n'a toutefois filtré sur les résultats de l'autopsie et des analyses menées à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Mis en examen en août pour le meurtre de Maëlys, Nordahl Lelandais avait avoué, six mois plus tard, le 14 février, l'avoir tuée "accidentellement" et s'être débarrassé du corps dans des gorges escarpées du massif de la Chartreuse.