Le Pont-de-Beauvoisin, France

Après deux jours de recherches, les gendarmes ont retrouvé dans le massif de la Chartreuse la "quasi totalité" des restes du corps de Maëlys, cette fillette de 9 ans disparue lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) fin août 2017.

Les enquêteurs ont été guidés vers le lieu de leur macabre découverte par le principal suspect, Nordahl Lelandais, ex-militaire de 34 ans, qui a avoué avoir tué Maëlys sans en avoir eu l'intention. Des aveux libérateurs pour la famille mais il reste, dans cette affaire, beaucoup de questions sans réponses.

Comment et pourquoi Maëlys a-t-elle été tuée ?

Lors de ses aveux, Nordahl Lelandais, mis en examen pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys, a expliqué avoir tué la fillette "involontairement". Mais l'ancien militaire n'a pas expliqué pourquoi elle était morte et surtout, il n'a donné aucun élément supplémentaire sur la chronologie et les circonstances précises du décès.

Selon le procureur de Grenoble, Nordahl Lelandais doit être de nouveau entendu "rapidement". Il sera sûrement confronté aux éléments issus des analyses des restes du corps de Maëlys et des prélèvements de la scène de crime.

Jean-Yves Coquillat, procureur de la République de Grenoble © Radio France - Véronique Pueyo

Toutes les analyses sont effectuées au laboratoire de l'‎Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise (Val-d'Oise). "Nous allons étudier les restes de la victime, les ossements, détecter des blessures s'il y en a ; _pour pouvoir éventuellement matérialiser une fracture ou des coups portés_, une blessure d'un objet coupant. Un coup de couteau peut laisser une marque sur un os par exemple" explique le directeur de l'IRGCN, Patrick Touron, au micro de France Inter.

L'entourage Nordahl Lelandais savait-il quelque chose ?

Depuis mercredi soir, Nordahl Lelandais déclare avoir déposé le corps à un endroit près de son domicile de Domessin (Savoie) puis être ensuite retourné à la soirée du mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère), le soir du 26 août. C'est plus tard qu'il est revenu pour récupérer le corps et le déposer dans le massif de la Chartreuse. Or, les parents de Nordahl Lelandais demeurent dans cette même maison, à Domessin.

La maison de Nordahl Lelandais où ses parents sont reclus depuis les aveux de leur fils. © Radio France - Caroline Pomès

Son entourage a t-il pu voir ou entendre quelque chose ? Des membres de la famille Lelandais pourraient être de nouveau entendu et notamment Christiane Lelandais, la mère du principal suspect. En septembre, elle avait rendu visite à son fils, en écho à l'appel des parents de Maëlys, pour lui demander de parler : "S'il me lâche quelque chose, j'en ferai part (...) J'en aurais trop sur la conscience pour ne rien dire" avait-elle déclaré.

Quand Maëlys pourra-t-elle être inhumée ?

Le travail des scientifiques de l'‎Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale de Pontoise est désormais de "faire parler" les restes du corps de Maëlys retrouvés en Chartreuse. "Tout ce qui a été récupéré fera l'objet d'un examen des plus poussé" souligne le directeur de l'institut.

Mais cette étape pourrait durer plusieurs semaines. "Le corps de Maëlys va être examiné pendant plusieurs semaines à l'IRCGN", précise Charles Agostini, médecin légiste de l'Institut de recherche : "Une demi-douzaine d'experts vont chercher dans un premier temps à dater la mort. Le corps va ensuite être passé au scanner, capable de déceler sur les os des éléments de preuves, parfois microscopiques. L'autopsie pourrait permettre déterminer la nature d'éventuels traumatismes et aider à trouver l'objet qui a pu en être la cause. Enfin d'autres experts procéderont à l'analyse des éléments recueillis sur le terrain par le tamisage de la terre, qui peut révéler par exemple la présence d'un projectile."

C'est une nouvelle attente pour les parents de l'enfant qui pourront, à l'issue des analyses récupérer la dépouille pour l'inhumer. Le procureur de la République dit vouloir rendre le plus vite possible le corps de Maëlys à la famille mais explique que les analyses sont "capitales" pour la suite des investigations. Une sandale et la robe blanche que portait la fillette le jour de la disparition doivent aussi être examinées avant d'être rendues aux parents.

- (capture d'écran Facebook)

Est-ce le début d'une série de révélations ?

Nordahl Lelandais est également mis en examen pour assassinat dans l’affaire de la disparition du caporal Arthur Noyer, en avril 2017, après une soirée en discothèque à Chambéry. Durant sa garde à vue dans cette affaire, Nordahl Lelandais avait contesté l'ensemble des faits lui étant reprochés, admettant toutefois s'être retrouvé aux mêmes endroits, en même temps qu'Arthur Noyer.

Maître Bernard Boulloud, avocat de la famille d'Arthur Noyer, invité de France Bleu Isère © Radio France - Martin Cauwel

Pour Bernard Boulloud, l'avocat des parents d'Arthur Noyer, "les révélations concernant Maëlys ajoutent à la souffrance de la famille". "Ses proches veulent savoir qui est l’assassin. Pour l’instant, ils ont un goût d’inachevé. Maintenant, [Nordahl Lelandais] ira peut-être au bout de sa logique d’aveux" veut croire l'avocat grenoblois.

L'essentiel sur l'affaire Maëlys à lire dans notre dossier :