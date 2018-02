Au lendemain des aveux de Nordahl Lelandais et la découverte d'un crâne et d'un os près de Saint-Franc (Savoie), les recherches ont repris jeudi matin pour retrouver les autres ossements du corps de Maëlys.

Saint-Franc, France

Les gendarmes sont de nouveau mobilisés, depuis jeudi matin, sur l'analyse de ce lieu indiqué par Nordahl Lelandais comme celui où il a déposé le corps de Maëlys, fin août 2017.

C'est là que mercredi soir, un crâne et un os de Maëlys ont été retrouvés sur les indications du principal suspect dans le meurtre de la fillette de 9 ans. Des recherches interrompues dans la foulée par la nuit.

Les gendarmes cherchent d'autres ossements

Les enquêteurs tentent désormais de retrouver les autres ossements appartenant à la petite fille, que Nordahl Lelandais a avoué "avoir tué involontairement".

Les ossements et autres restes seront collectés et regroupés dans un institut médico-légal de la région. Cette mission est notamment confiée aux hommes l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), venus de Pontoise (Val d'Oise).

Un médecin légiste, un anthropologue, un spécialiste des dents sont mobilisés sur une scène de crime bouclée et sécurisée à l'abri des regards. Une analyse des insectes autour de la scène de crime est également prévue et des chiens spécialisés en cherches de restes humains sont aussi sur place.

Des recherches cruciales pour la suite de l'instruction

L'analyse de cette scène de crime s'annonce très importante pour la suite de l'instruction, dans la mesure où Nordahl Lelandais a pour l'instant refusé d'expliquer comment il avait tué "de façon involontaire" la petite fille. Ces éléments pourraient aider à expliquer la mort de l'enfant.

