Mort de Maëlys et du caporal Noyer : Nordahl Lelandais aurait donné des détails glaçants à un co-détenu

Alors que cela fait tout juste deux ans, dans la nuit du 26 au 27 août, que la petite Maëlys a été enlevée et tuée lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin, de nouvelles révélations sont publiées. Selon le journal Le Parisien, Nordahl Lelandais aurait fait des confidences à un voisin de cellule à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère.

Des aveux de viol

Ce détenu, qui n'est pas condamné pour des crimes, mais pour délits de droit commun, aurait eu plusieurs conversations avec Nordahl Lelandais au cours de promenades notamment. Lors de ces discussions, le Savoyard de 37 ans aurait décrit avec détails avoir violé la petite Maëlys avant de la frapper à mort. Lelandais aurait aussi expliqué avoir tué le caporal Arthur Noyer parce qu'il aurait refusé de lui "accorder une faveur sexuelle" selon le journal.

Un procès peut-être au printemps 2020

Ces révélations interviennent alors que l'instruction touche à sa fin dans l'affaire Lelandais. Elle pourrait être terminée cet automne et les juges d'instruction rendre leur avis de fin d'information d'ici fin octobre, selon les informations de France Bleu. Un procès de Nordahl Lelandais pourrait se tenir au printemps 2020.

Des vidéos d'agression sexuelle

Les connotations sexuelles des crimes présumés de Nordahl Lelandais sont évoquées depuis le début de l'enquête, mais le suspect n'est jamais passé aux aveux. Depuis le début de ce dossiers, d'autres accusations ont été portées contre Nordahl Lelandais, notamment celles d'avoir agressé sexuellement (et filmé la scène) deux petites-cousines âgées de moins de six ans, et cela très peu de temps avant le mariage à Pont-de-Beauvoisin.